Estados Unidos interceptó otro buque petrolero vinculado a Venezuela

Desde la Casa Blanca sostienen que el fin de esta campaña marítima es hacer cumplir las sanciones internacionales y limitar las exportaciones de petróleo que, según la administración de Donald Trump, financian actividades ilícitas y socavan la estabilidad regional.

Esta semana, Estados Unidos incautó dos petroleros que intentaron desafiar el bloqueo naval sobre Venezuela: el Bella 1, registrado bajo bandera rusa, fue interceptado tras dos semanas de persecución en el Atlántico, mientras el M/T Sophia fue capturado en el Mar Caribe sin incidentes.

bloqueo buque eeuu

En el caso del Bella 1, el buque viajaba desde Irán a Venezuela, pero regresó al Atlántico después de intentar evadir el bloqueo estadounidense. Sobre esta operación también trascendió un video desclasificado.

Según publicó el medio The Guardian, en las horas previas a la operación, se observaron múltiples vuelos de vigilancia sobre el buque, incluidos aviones de bases estadounidenses en Islandia y aviones del Reino Unido, capaces de detectar submarinos.

Al menos 16 buques sancionados intentaron eludir el cerco naval desde diciembre.