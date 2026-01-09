Estados Unidos interceptó otro buque petrolero vinculado a Venezuela
Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación en horas de la noche. Ocurre a días del incidente con la embarcación de bandera rusa.
Estados Unidos interceptó otro buque petrolero en el Mar Caribe en el marco de las operaciones para controlar el flujo del crudo desde y hacia Venezuela. La incautación ocurre tras el incidente con una embarcación de bandera rusa.
La operación fue realizada por la Guardia Costera y la Joint Task Force Southern Spear horas antes del amanecer sobre el buque identificado como Olina, como parte de del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe para sancionar a embarcaciones que transporten petróleo venezolano o intenten evadir el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos desde diciembre de 2025.
El Comando Sur de Estados Unidos compartió imágenes no clasificadas del operativo realizado este viernes. En el video, se observa a un helicóptero estadounidense aterrizando en el buque y posteriormente a personal de las fuerzas realizando un allanamiento en cubierta.
El Olina es el quinto petrolero incautado por las fuerzas de Estados Unidos.
Así fue la operación de Estados Unidos sobre el buque petrolero vinculado a Venezuela
Un portavoz del Comando Sur indicó a la agencia AP que las fuerzas de la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos apoyan al Departamento de Seguridad Nacional, que estaba a cargo de la operación. El portavoz no respondió preguntas sobre si el buque estaba afiliado a Venezuela o bajo sanción. En tanto, desde la Guardia Costera estadounidense no hicieron comentarios al respecto de la operación.
Desde la Casa Blanca sostienen que el fin de esta campaña marítima es hacer cumplir las sanciones internacionales y limitar las exportaciones de petróleo que, según la administración de Donald Trump, financian actividades ilícitas y socavan la estabilidad regional.
Esta semana, Estados Unidos incautó dos petroleros que intentaron desafiar el bloqueo naval sobre Venezuela: el Bella 1, registrado bajo bandera rusa, fue interceptado tras dos semanas de persecución en el Atlántico, mientras el M/T Sophia fue capturado en el Mar Caribe sin incidentes.
En el caso del Bella 1, el buque viajaba desde Irán a Venezuela, pero regresó al Atlántico después de intentar evadir el bloqueo estadounidense. Sobre esta operación también trascendió un video desclasificado.
Según publicó el medio The Guardian, en las horas previas a la operación, se observaron múltiples vuelos de vigilancia sobre el buque, incluidos aviones de bases estadounidenses en Islandia y aviones del Reino Unido, capaces de detectar submarinos.
Al menos 16 buques sancionados intentaron eludir el cerco naval desde diciembre.
