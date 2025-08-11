Murió Miguel Uribe Turbay tras dos meses de lucha luego de un atentado en Colombia

miguel uribe turbay

El crimen generó un fuerte repudio y reavivó el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia. Las investigaciones apuntan a que el ataque fue premeditado, aunque las autoridades han descartado que alias “Zarco Aldinever” sea el autor intelectual, como se especuló inicialmente.

La pérdida de Uribe Turbay deja un vacío en la política colombiana y marca un trágico final para una carrera que, pese a su juventud, ya lo había llevado a ocupar cargos de relevancia y perfilarse como una figura presidencial.