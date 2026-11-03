León XIV se convirtió en el primer pontífice en votar en una elección de los Estados Unidos
Así fue confirmado por el condado de Will, en Illinois, teniendo en cuenta que Robert Francis Prevost nació en Chicago y aun conserva la ciudadanía estadounidense.
El papa León XIV se convirtió en el primer pontífice de la historia en participar en una elección de los Estados Unidos, luego de que las autoridades electorales del estado de Illinois confirmaran la recepción de su voto por correo para los comicios legislativos de medio término.
Según confirmó el condado de Will, en Illinois, la papeleta enviada por el pontífice fue recibida por las autoridades electorales, lo que formalizó su participación en el proceso electoral que por estas horas concluye en territorio estadounidense y se lleva a cabo como un examen para la gestión de Donald Trump.
La semana pasada, el Vaticano ya había anunciado que el Papa había emitido su voto mediante el sistema postal habilitado para los ciudadanos estadounidenses residentes en el exterior, teniendo en cuenta que el Sumo Pontífice, nacido como Robert Francis Prevost en Chicago, en 1955, conserva la ciudadanía estadounidense.
El hecho constituye un acontecimiento inédito en la historia contemporánea de la Iglesia Católica, ya que ninguno de los pontífices anteriores había participado en elecciones de Estados Unidos durante su mandato pontificio.
Aunque el Vaticano no realizó comentarios sobre las preferencias electorales del Papa, la Santa Sede había comunicado previamente que el sufragio se realizó de acuerdo con los procedimientos legales previstos para los votantes ausentes, lo que adquiere un valor principalmente simbólico.
Voto por correo en los Estados Unidos
El sistema de voto en ausencia, previsto por la legislación electoral estadounidense y cuestionado por Trump, permite que millones de ciudadanos de ese país participen en las elecciones desde cualquier parte del mundo, e incluso desde el mismo territorio norteamericano
Entre los votantes desde el exterior aparecen tanto diplomáticos y militares desplegados en el extranjero como residentes permanentes fuera de los Estados Unidos utilizan cada año este mecanismo, considerado clave para garantizar su participación electoral.
Pero el voto por correo no está reservado solamente para quienes residen fuera del país; también lo utilizan estudiantes que viven temporalmente en otro estado, personas con problemas de movilidad y, según la legislación estatal, cualquier elector que solicite votar a distancia.
En las últimas décadas el voto postal ganó peso de manera sostenida y alcanzó una expansión sin precedentes durante las elecciones de 2020, cuando millones de estadounidenses evitaron acudir personalmente a los centros de votación debido a la pandemia de Covid-19.
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