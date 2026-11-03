León XIV se convirtió en el primer pontífice en votar en una elección de los Estados Unidos

Voto por correo en los Estados Unidos

En Estados Unidos se puede votar por correo.

El sistema de voto en ausencia, previsto por la legislación electoral estadounidense y cuestionado por Trump, permite que millones de ciudadanos de ese país participen en las elecciones desde cualquier parte del mundo, e incluso desde el mismo territorio norteamericano

Entre los votantes desde el exterior aparecen tanto diplomáticos y militares desplegados en el extranjero como residentes permanentes fuera de los Estados Unidos utilizan cada año este mecanismo, considerado clave para garantizar su participación electoral.

Pero el voto por correo no está reservado solamente para quienes residen fuera del país; también lo utilizan estudiantes que viven temporalmente en otro estado, personas con problemas de movilidad y, según la legislación estatal, cualquier elector que solicite votar a distancia.

En las últimas décadas el voto postal ganó peso de manera sostenida y alcanzó una expansión sin precedentes durante las elecciones de 2020, cuando millones de estadounidenses evitaron acudir personalmente a los centros de votación debido a la pandemia de Covid-19.