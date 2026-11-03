Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia será la primera gobernadora negra de Estados Unidos
La exalcaldesa de Atlanta venció al republicano Richard Lee Jackson y recuperó la gobernación para el Partido Demócrata luego de 28 años.
La candidata demócrata Keisha Lance Bottoms hizo historia este martes en las elecciones de mitad de mandato. Según las proyecciones emitidas por las cadenas NBC y CNN, la dirigente se impuso en los comicios del estado de Georgia y se convertirá en la primera mujer de raza negra en ocupar una gobernación en los Estados Unidos.
La victoria de Bottoms se produce en uno de los estados más disputados a nivel nacional y representa un duro revés para el Partido Republicano en un territorio clave.
El perfil de Bottoms y el triunfo sobre Richard Lee Jackson
Bottoms, quien es reconocida por haber sido alcaldesa de Atlanta —la principal ciudad de Georgia—, sucederá en el cargo al actual gobernador republicano Brian Kemp.
Durante su trayectoria política reciente, la gobernadora electa formó parte de la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), donde se desempeñó como asesora principal y directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca entre junio de 2022 y febrero de 2023.
En estos comicios, Bottoms logró derrotar al candidato republicano Richard Lee Jackson, un reconocido multimillonario, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare. Su campaña electoral se centró fuertemente en la problemática del costo de vida, un enfoque que le permitió conectar con las demandas del electorado.
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El resurgir demócrata en un histórico bastión sureño
El triunfo de Bottoms refleja el sostenido avance del Partido Demócrata en Georgia, un estado sureño que durante décadas estuvo dominado por el Partido Republicano. De hecho, la última vez que un candidato demócrata había logrado ganar la gobernación estatal fue en el año 1998.
Esta victoria se complementa con otros resultados favorables para la oposición en la región:
- La reelección del senador demócrata Jon Ossoff, quien logró retener su escaño en una contienda fundamental para definir el control del Senado nacional (en un estado donde Donald Trump había ganado las presidenciales en 2024).
- La presencia en la Cámara Alta del también senador demócrata por Georgia, Raphael Warnock, quien fue elegido en 2021 y reelegido en 2022 para un mandato de seis años.
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