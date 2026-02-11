Lluvia de dinero en Brasil: tiraron una valija con US$ 82.000 desde un piso 30 al ver a la Policía
Ocurrió durante un operativo contra la corrupción en Balneário Camboriú de Brasil. El sospechoso intentó deshacerse de la evidencia, arrojándola al vacío.
Una escena de película sacudió este miércoles la ciudad turística de Balneário Camboriú, en el sur de Brasil. Un sospechoso arrojó por la ventana una maleta repleta de efectivo al percatarse de que la Policía Federal ingresaba al edificio para realizar un allanamiento en el marco de una megacausa por corrupción.
El hecho ocurrió en un apartamento ubicado en la planta 30. Ante la desesperación por la llegada de los agentes, el investigado lanzó al vacío un bolso que contenía 429.000 reales (aproximadamente 82.000 dólares). Los billetes de 100 y 200 reales quedaron esparcidos por la zona común de un edificio lindero, generando una imagen que rápidamente se viralizó.
IMPORTANTE: Alerta por tormentón: el lapidario pronóstico para San Valentín y el fin de semana en Buenos Aires
Operativo "Barco de Papel"
La acción policial forma parte de la tercera fase de la Operación Barco de Papel, que investiga delitos contra el sistema financiero. Las autoridades lograron recuperar la totalidad del dinero arrojado y, además, incautaron dos vehículos de alta gama y teléfonos celulares dentro del inmueble.
Las órdenes de registro fueron expedidas por la Justicia ante indicios de "obstrucción de las investigaciones y ocultación de pruebas". El objetivo es esclarecer el desvío de recursos de RioPrevidência, el órgano encargado de las pensiones de los funcionarios de Río de Janeiro.
La conexión con el "Caso Master"
El trasfondo del operativo apunta a irregularidades en la compra de títulos de deuda del Banco Master, entidad que fue liquidada por el Banco Central de Brasil en noviembre pasado tras graves sospechas de fraude.
La investigación sugiere que RioPrevidência habría invertido casi 200 millones de dólares en este banco. El caso ha escalado a nivel político: el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, llegó a declarar que podría tratarse del "mayor fraude bancario" en la historia del país, con un esquema de créditos falsos que involucra cifras multimillonarias.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario