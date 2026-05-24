Brasil 2026: el destino ideal para pescadores y con playas poco conocidas para visitar
Perfecto para conectar con la naturaleza en su estado puro, este destino se ubica dentro del estado de Bahía y es valorado por sus playas exóticas. Descubrí todos los detalles en la nota.
Sudamérica cuenta con una gran diversidad de paisajes que la convierten en un destino muy elegido por los visitantes que buscan descanso y contacto directo con la naturaleza durante las vacaciones. En países como Brasil y Argentina se encuentran algunos de los lugares más visitados por turistas que priorizan la tranquilidad lejos de las grandes ciudades.
En ese contexto, Imbassaí se posiciona como uno de los destinos más visitados durante los últimos años. Ubicado cerca del estado de Bahía, combina playas extensas, entornos naturales y áreas protegidas que lo vuelven una opción ideal para unas vacaciones relajadas en un entorno ecológico.
Qué se puede hacer en Imbassaí
En Imbassaí, los visitantes pueden caminar por senderos rodeados de vegetación, remar en el río que se une con el mar o observar la fauna en las áreas protegidas de la zona. En este atrapante sitio, el contacto directo con la naturaleza en su estado más puro es la principal atracción.
A pocos kilómetros también se encuentra Praia do Forte, uno de los puntos turísticos más conocidos de la región, famoso por sus playas de arena clara y aguas transparentes. Esta cercanía hace que el destino sea ideal para combinar distintas experiencias en un mismo viaje durante cualquier época del año.
La propuesta se completa con la gastronomía típica de Bahía, que ofrece platos tradicionales llenos de sabor. A esto se suma un ambiente tranquilo y la calidez de la gente local, dos factores que hacen que muchos visitantes vuelvan en el futuro.
Dónde queda Imbassaí
Este sitio se encuentra en la costa norte de Bahía, en una zona ubicada entre Salvador y Praia do Forte. Este destino se caracteriza por combinar playas serenas, ríos y una fuerte presencia de vegetación, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan descanso y naturaleza cerca del mar.
Cómo llegar a Imbassaí
La vía más práctica para llegar a Imbassaí es viajar primero a Salvador, principal ciudad del estado de Bahía. Desde ese punto, se puede continuar en auto o en transporte por la ruta BA-099, recorriendo cerca de 70 kilómetros hasta el destino. El viaje suele demandar alrededor de una hora.
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