Brasil 2026: el destino ideal para pescadores y con playas poco conocidas para visitar

La propuesta se completa con la gastronomía típica de Bahía, que ofrece platos tradicionales llenos de sabor. A esto se suma un ambiente tranquilo y la calidez de la gente local, dos factores que hacen que muchos visitantes vuelvan en el futuro.

Dónde queda Imbassaí

Este sitio se encuentra en la costa norte de Bahía, en una zona ubicada entre Salvador y Praia do Forte. Este destino se caracteriza por combinar playas serenas, ríos y una fuerte presencia de vegetación, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan descanso y naturaleza cerca del mar.

Cómo llegar a Imbassaí

La vía más práctica para llegar a Imbassaí es viajar primero a Salvador, principal ciudad del estado de Bahía. Desde ese punto, se puede continuar en auto o en transporte por la ruta BA-099, recorriendo cerca de 70 kilómetros hasta el destino. El viaje suele demandar alrededor de una hora.