Mark Travers, psicólogo: "La inteligencia emocional en la pareja se nutre con esta pregunta todas las mañanas"
Un simple chequeo matutino cambia todo. El experto revela cómo la inteligencia emocional ayuda a evitar fuertes conflictos y fortalece el vínculo diario.
Para mantener una relación sana, la inteligencia emocional juega un papel central desde el inicio del día. En medio del caos por las tareas logísticas al despertar, incorporar una sencilla pregunta puede fortalecer rápidamente el vínculo y ayudar a evitar desgastantes conflictos.
Cómo aplicar este valioso chequeo en las parejas
Mark Travers, un destacado especialista en psicología que estudia las relaciones, analizó minuciosamente la breve ventana de diez minutos que los convivientes comparten apenas logran despertar. Allí notó que, más allá de coordinar los rígidos horarios familiares, las personas más conectadas aplican un "chequeo de capacidad" preguntando directamente cuánta energía disponible tiene el otro para afrontar la dura jornada.
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Para que este saludable hábito matutino funcione correctamente, el experto recomienda seguir tres pasos fundamentales:
- Dar el primer paso: ofrecer el propio estado de energía (como un número del 1 al 100 o un color) antes de preguntarle a la otra persona, logrando que la sincera honestidad sea siempre la regla predeterminada.
- Aceptar las respuestas bajas: no discutir bajo ningún punto de vista si el otro manifiesta tener poca energía, ni tratar de resolver su estado anímico en ese mismo momento.
- Usar la información escuchada: ajustar pequeñas acciones cotidianas, como hacerse cargo de la cena o reducir fuertemente las exigencias, demostrando una verdadera actitud de apoyo.
Al conocer el verdadero estado interno del compañero, se logra evitar atribuir erróneamente una simple mala contestación o una actitud distante a una dura crítica personal. Según detalla el reconocido terapeuta, esta rápida recolección de información solo busca hacerle el día un poco más fácil al otro, convirtiéndose en una innegable y poderosa demostración de empatía.
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