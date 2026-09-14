Mark Travers, psicólogo: "La inteligencia emocional en la pareja se nutre con esta pregunta todas las mañanas"

Dar el primer paso: ofrecer el propio estado de energía (como un número del 1 al 100 o un color) antes de preguntarle a la otra persona, logrando que la sincera honestidad sea siempre la regla predeterminada.

ofrecer el propio estado de energía (como un número del 1 al 100 o un color) antes de preguntarle a la otra persona, logrando que la sincera honestidad sea siempre la regla predeterminada. Aceptar las respuestas bajas: no discutir bajo ningún punto de vista si el otro manifiesta tener poca energía, ni tratar de resolver su estado anímico en ese mismo momento.

no discutir bajo ningún punto de vista si el otro manifiesta tener poca energía, ni tratar de resolver su estado anímico en ese mismo momento. Usar la información escuchada: ajustar pequeñas acciones cotidianas, como hacerse cargo de la cena o reducir fuertemente las exigencias, demostrando una verdadera actitud de apoyo.

Al conocer el verdadero estado interno del compañero, se logra evitar atribuir erróneamente una simple mala contestación o una actitud distante a una dura crítica personal. Según detalla el reconocido terapeuta, esta rápida recolección de información solo busca hacerle el día un poco más fácil al otro, convirtiéndose en una innegable y poderosa demostración de empatía.