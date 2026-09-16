Tragedia en Los Ángeles: un helicóptero de un canal de noticias se estrelló y murieron tres personas
La aeronave se prendió fuego y alcanzó autos estacionados. Una de las víctimas estaba en tierra y otra persona fue hospitalizada.
Un helicóptero utilizado por dos canales de noticias se estrelló este martes en Chatsworth, Los Ángeles, mientras cubría un grave accidente de tránsito ocurrido a pocos kilómetros. La caída provocó la muerte de tres personas y dejó a otra hospitalizada.
El accidente ocurrió poco antes de las 19. La aeronave era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por NBC4 y Telemundo 52 para realizar coberturas periodísticas desde el aire.
Según informó NBC4, las dos personas que viajaban en el helicóptero murieron como consecuencia del impacto. La tercera víctima fatal se encontraba en tierra, en un estacionamiento cercano a un edificio comercial. Además, otra persona sufrió heridas y debió ser trasladada a un hospital.
El impacto provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento. Las llamas fueron controladas rápidamente y no afectaron los edificios cercanos.
Más de 50 bomberos participaron del operativo y lograron controlar el fuego antes de que se propagara hacia los edificios cercanos.
La cadena local afiliada a NBC4 informó en vivo que no podía establecer contacto con su tripulación. Más tarde, durante una emotiva cobertura en vivo, la veterana presentadora de noticias Colleen Williams confirmó que el helicóptero que se estrelló pertenecía a la estación local de noticias.
"Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación", dijo Williams.
Las autoridades todavía no determinaron qué provocó la caída. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) quedaron a cargo de la investigación.
Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, es un mercado mediático competitivo y saturado, donde las señales de televisión compiten con fuerza por las historias.
Muchas de ellas recurren habitualmente a coberturas aéreas, enviando helicópteros a los ya congestionados cielos de la ciudad para cubrir todo, desde incendios hasta persecuciones de autos espectaculares.
Quiénes eran las víctimas del accidente de helicóptero en Los Ángeles
NBC confirmó en su sitio web que las víctimas a bordo del helicóptero eran la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, que habían comenzado a volar juntos en 2023. El tercer fallecido sería un peatón que pasaba por la zona al momento del siniestro.
Moreno había nacido en Orange, al sur de Los Ángeles, y en 2010 se graduó en la Universidad Chapman en la licenciatura en periodismo televisivo y ciencias políticas.
Marciniw, quien también creció en el sur de California, tenía más de 30 años de experiencia en vuelos.
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