Tragedia en Los Ángeles: un helicóptero de un canal de noticias se estrelló y murieron tres personas

Los bomberos trabajan en la escena después de que un helicóptero de noticias se estrellara en Chatsworth, Los Ángeles.

La cadena local afiliada a NBC4 informó en vivo que no podía establecer contacto con su tripulación. Más tarde, durante una emotiva cobertura en vivo, la veterana presentadora de noticias Colleen Williams confirmó que el helicóptero que se estrelló pertenecía a la estación local de noticias.

"Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación", dijo Williams.

Las autoridades todavía no determinaron qué provocó la caída. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) quedaron a cargo de la investigación.

Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, es un mercado mediático competitivo y saturado, donde las señales de televisión compiten con fuerza por las historias.

Los restos del helicóptero de NBC que se estrelló en Chatsworth, Los Ángeles. Foto: Reuters.

Muchas de ellas recurren habitualmente a coberturas aéreas, enviando helicópteros a los ya congestionados cielos de la ciudad para cubrir todo, desde incendios hasta persecuciones de autos espectaculares.

Los restos del helicóptero de NBC que se estrelló en Chatsworth, Los Ángeles.

Quiénes eran las víctimas del accidente de helicóptero en Los Ángeles

NBC confirmó en su sitio web que las víctimas a bordo del helicóptero eran la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, que habían comenzado a volar juntos en 2023. El tercer fallecido sería un peatón que pasaba por la zona al momento del siniestro.

Entre las tres víctimas fatales del accidente de helicóptero en Los Ángeles están la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw.

Moreno había nacido en Orange, al sur de Los Ángeles, y en 2010 se graduó en la Universidad Chapman en la licenciatura en periodismo televisivo y ciencias políticas.

Marciniw, quien también creció en el sur de California, tenía más de 30 años de experiencia en vuelos.