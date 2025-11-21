Locura y caos en el "Black Friday" de Ciudad del Este: fuerte estampida y golpes por notebooks a 80 dólares

estampida paraguay

De acuerdo a más videos que circulan en redes sociales, una horda de argentinos aprovechó el fin de semana largo para adquirir productos de tecnología, dado el tipo de cambio favorable con un determinado modo de pago. Las imágenes son impactantes y no dejan de recorrer X, mostrando la desesperación de las personas y la violencia a la que están dispuestas a exponerse con tal de comprar algo por un menor valor.