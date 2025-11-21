Afirman que cinco aviones de guerra de EEUU sobrevolaron las costas de Venezuela

A inicios de septiembre, la Casa Blanca lanzó una campaña militar contra supuestas embarcaciones que parten de las costas venezolanas y colombianas cargadas de drogas prohibidas con destino a los Estados Unidos.Desde ese entonces, Washington ya ordenó 21 ejecuciones extrajudiciales contra lanchas que transportarían los estupefacientes, aunque en ningún momento se aportaron pruebas al respecto ni la identidad de sus tripulantes. En total, unas 83 fueron asesinadas en los últimos dos meses y medio.

Lejos de desacelerar el conflicto diplomático, el último miércoles los Marines de Estados Unidos apostados en el Mar Caribe realizaron un ejercicio de fuego a muy pocos kilómetros de las costas venezolanas.

Además, el Departamento de Estado norteamericano designó formalmente al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Desde la Casa Blanca sostienen que este grupo del crimen organizado tiene como lider al presidente venezolano Nicolás Maduro y otros altos mandos del país. Al realizar esta declaración que entrará en vigor el próximo 24 de noviembre, Washington obtendría la habilitación judicial, financiera y militar para desplegar acciones en Venezuela.

El Gobierno de Maduro negó en reiteradas oportunidas toda implicación con el Cartel de los Soles y calificó el despliegue militar y las sanciones estadounidenses como una maniobra política para forzar su destitución. Washington elevó en agosto la recompensa por información para arrestar al presidente venezolano a 50 millones de dólares, y varios de sus colaboradores figuran en listas internacionales de sanciones y acusaciones por delitos de drogas.