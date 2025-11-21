Video: un avión se estrelló durante una exhibición en Dubái

A su vez, desde la institución aseguraron que “se constituirá una corte de investigación para determinar las causas del accidente”.

Cómo era el avión que se estrelló en Dubái

El Tejas es un avión de combate, fabricado por la empresa estatal india Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Se caracteriza por su diseño de caza ligero y monomotor.

Con el objetivo de reforzar su fuerza aérea en un contexto de aumento de la presencia militar de China en el sur de Asia, el Ministerio de Defensa de la India encargó 97 ejemplares de este avión, cuyas entregas están previstas a partir de 2027. Actualmente, la flota de la Fuerza Aérea está compuesta principalmente por aeronaves rusas y exsoviéticas.