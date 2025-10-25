Lula da Silva destrozó al Consejo de Seguridad de la ONU: "Ineficaz"
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el sábado desde Malasia que la ONU y otras instituciones multilaterales "dejaron de funcionar" en su misión de evitar el sufrimiento de las víctimas de conflictos como el de Gaza.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este sábado que el Consejo de Seguridad de la ONU seguirá siendo «ineficaz» ante los desafíos actuales si no se acomete una reforma que permita una mayor representación.
Lula hizo un llamado por la paz, el libre comercio y el fin del hambre. «El mundo necesita paz, no guerra. El mundo necesita libre comercio, no proteccionismo. El mundo necesita más comida y menos armas» señaló el presidente brasileño.
El mandatario hizo estas declaraciones tras reunirse en Kuala Lumpur con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, en la víspera de que comience la cumbre regional asiática (ASEAN) en la que espera reunirse con su par estadounidense, Donald Trump.
"¿Quién puede conformarse con el genocidio perpetrado en la Franja de Gaza durante tanto tiempo, y no solo con la violencia de los disparos, las guerras y las bombas, sino con la violencia de utilizar el hambre?", cuestionó Lula ante la prensa tras la reunión para profundizar los lazos entre las dos naciones.
A finales de agosto, Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en varias partes de ese territorio palestino devastado por la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.
El jefe de Estado de Brasil, indicó que el Consejo de Seguridad de la ONU «no funciona» al señalar a miembros permanentes como instigadores de las guerras.
«Las instituciones multilaterales que se crearon para intentar evitar que estas cosas sucedan han dejado de existir (…) Todas las guerras recientes fueron determinadas por personas que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU«, subrayó Lula da Silva.
Además, el presidente de Brasil, enfatizó la necesidad de implementar políticas para combatir la crisis climática.
«Nosotros, los líderes políticos, tenemos que tomar decisiones sobre qué hacer (contra la crisis climática). No solo pensando en nuestro país», remarcó el presidente de Brasil, que acogerá en noviembre la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario