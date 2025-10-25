Lula da Silva destrozó al Consejo de Seguridad de la ONU: "Ineficaz"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/1981929194087973203&partner=&hide_thread=false Reunião de trabalho com o Primeiro-Ministro da Malásia, @anwaribrahim pic.twitter.com/o7yNhQonoA — Lula (@LulaOficial) October 25, 2025

El jefe de Estado de Brasil, indicó que el Consejo de Seguridad de la ONU «no funciona» al señalar a miembros permanentes como instigadores de las guerras.

«Las instituciones multilaterales que se crearon para intentar evitar que estas cosas sucedan han dejado de existir (…) Todas las guerras recientes fueron determinadas por personas que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU«, subrayó Lula da Silva.

Además, el presidente de Brasil, enfatizó la necesidad de implementar políticas para combatir la crisis climática.

«Nosotros, los líderes políticos, tenemos que tomar decisiones sobre qué hacer (contra la crisis climática). No solo pensando en nuestro país», remarcó el presidente de Brasil, que acogerá en noviembre la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático.