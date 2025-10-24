Financial Times en alerta por la "apuesta" de Donald Trump al otorgar el swap a Javier Milei

El diario plantea que a diferencia de las líneas swap temporales que la Reserva Federal despliega para países emergentes en crisis o aquellas permanentes concedidas a aliados (como Japón o Reino Unido), el paquete destinado a Javier Milei utiliza el Exchange Stabilization Fund del Tesoro.

Ello revela “un desnudo ejercicio de imperialismo financiero” por parte de los Estados Unidos que se concreta en un “momento grave” de la economía argentina, haciendo foco en la debilidad de las reservas nacional y en la volatilidad del precio del dólar.

Finalmente, FT advierte que si el paquete estadounidense fracasa en estabilizar el mercado argentino, “el impacto negativo no se limitará a la administración de Milei, sino que lo sentirá Washington”.

nota financial times