"Mal informada": dura respuesta de la Sociedad Rural a una funcionaria de Donald Trump por la carne argentina

Más allá del cortocircuito diplomático, el dirigente rural destacó que la posibilidad de que Estados Unidos incremente sus compras de carne argentina sigue siendo positiva para el país. “La intención es buena en Estados Unidos en comprar más volumen de carne argentina, y para Argentina también es una muy buena noticia”, remarcó.

En ese sentido, Pino reivindicó el sistema sanitario argentino y la política de prevención que se mantiene desde hace años. “No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien de nosotros. Somos cuidadosos realmente con el tema y no queremos pasar por un momento como el que tuvimos hace un montón de años”, concluyó.