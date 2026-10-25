Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro: anticiparon a qué hora estarán los resultados del balotaje en Brasil

Este domingo 25 de octubre, más de 150 millones de brasileños están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente de Brasil en una segunda vuelta electoral de altísima polarización, que enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Tras los resultados de la primera vuelta celebrada a principios de mes —donde el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los sufragios frente al 45% alcanzado por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva—, el país vecino atraviesa horas decisivas para definir la continuidad del modelo progresista o el retorno del bolsonarismo al Palacio del Planalto.

El clima previo a la jornada electoral estuvo atravesado por intensos cruces de campaña y debates televisivos de alta tensión, en los que ambas fuerzas buscaron captar el voto de los indecisos en los estados clave del sudeste brasileño.