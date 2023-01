Lula rompió el protocolo y firmó su mandato con un bolígrafo con una historia particular

El presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rompió este domingo el protocolo de la ceremonia de toma de posesión en el Congreso Nacional. Cuando llegó el momento de firmar el mandato -documento que lo formaliza como presidente-, Lula pidió la palabra y dijo que usaría una pluma con valor sentimental, y no la que pone a disposición el Congreso.

"Estoy viendo aquí al ex gobernador de Piauí, Wellington [Dias], quería contar una historia. En 1989, estaba haciendo un mitin en Piauí. Fue un mitin grande, luego fuimos a caminar al São Iglesia Benedito. La manifestación, un ciudadano me dio este bolígrafo y dijo que se suponía que debía firmar la toma de posesión, si ganaba las elecciones de 1989", explicó y continuó: "No gané las elecciones de 1989, no gané las de 1994, no gané las de 1998. En 2002 gané las elecciones y cuando llegué aquí se me había olvidado la pluma y usé la del senador Ramez Tebet". "En 2006, firmé con la pluma aquí en el Senado. Ahora encontré la pluma. Y esta pluma aquí, Wellington, es un homenaje a la gente de Piauí", dijo Lula.

Tal como contó esta vez, el 1 de enero de 2003 es que Lula firmó el mandato con un bolígrafo prestado por el padre de Simone Tebet (MDB), Ramez Tebet (1936-2006), entonces presidente del Congreso.

Lula había olvidado el bolígrafo que ahora pudo usar y fue asistido por el padre del futuro ministro de Planificación, quien le prestó al PT la Montblanc que llevaba consigo. A pedido del blog, Simone contó cómo fue el episodio:

"Mi padre tomó su pluma, una buena pluma que seguramente había ganado de su chaqueta para que Lula la firmara, y cuando fue a recuperarla, el jefe de ceremonial dijo: 'Ahora esta pluma es parte del patrimonio histórico, esta el bolígrafo está en la colección'", explicó entre risas.