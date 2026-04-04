Nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "El tiempo se acaba"

Desde Teherán, por su parte, se mantiene una postura firme frente a las exigencias externas, aunque no se descartan canales indirectos de diálogo, en un clima marcado por la desconfianza y la tensión creciente entre las partes. El ultimátum de Donald Trump abre ahora una cuenta regresiva crítica, con el mundo atento a lo que ocurra en las próximas 48 horas, que podrían ser determinantes para el futuro inmediato del conflicto y su posible escalada o contención.