Marchan en Bogotá para rechazar las amenazas de Donald Trump a la soberanía de Colombia

Otro manifestante aseveró que "el presidente de los Estados Unidos quiere revivir la doctrina Monroe, que quiere que Sudamérica sea el patio trasero de los norteamericanos", por lo que "es una amenaza latente, es probable, es posible. Miramos el espejo con Venezuela, cualquier cosa puede pasar", sentenció.

Donald Trump deslizó la posibilidad de repetir en Colombia la "Operación Resolución Absoluta", con la que su gobierno retiró por la fuerza al presidente de Venezuela y lo trasladó a Estados Unidos, también por considerar que el presidente Gustavo Petro estaría vinculado al narcotráfico.

Petro no perdió la oportunidad para hacer notar la diferencia entre sus circunstancias y las del Gobierno de Venezuela, y llamó al pueblo con banderas colombianas y sin consignas partidarias.