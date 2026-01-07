Marchan en Bogotá para rechazar las amenazas de Donald Trump a la soberanía de Colombia
La manifestación fue convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que el mandatario estadounidense amenazada a ese país.
Este miércoles se realizó en varias ciudades de Colombia la "Marcha blanca", que fue convocada por el presidente Gustavo Petro en rechazo a las amenazas deslizadas por Donald Trump en un acto de arrojo post operación militar en Venezuela.
Un gran número de manifestantes se reunió a partir de las 16 (hora de Colombia) en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, sobre la cual está la residencia oficial del Presidente. También se replicaron las marchas en localidades como Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.
"Esperando para defender a nuestro país, porque la soberanía colombiana se respeta y estamos dispuestos, como miembros que estuvimos en la fuerza, a empuñar las armas", expresó un manifestante a la cámara de C5N, y agregó: "es una invasión, han violado los derechos internacionales y ese Trump está loco, es un nazi".
"Están amenazadas la soberanía y la democracia de Colombia y de Latinoamérica. Ya secuestraron al presidente Nicolás Maduro con la excusa del narcotráfico, cuando ya en Nueva York dijo ayer que el 'Cartel de los Soles' no existe, por lo tanto cómo lo acusan de narcotráfico", sentenció otra manifestante, miembro de la organización política "Pacto Histórico".
"Ahora, el presidente Gustavo Petro es el que más ha erradicado la mata de coca en Colombia. Lleva 2.800 hectáreas erradicadas, el que más ha hecho a nivel de la historia", agregó.
Otro manifestante aseveró que "el presidente de los Estados Unidos quiere revivir la doctrina Monroe, que quiere que Sudamérica sea el patio trasero de los norteamericanos", por lo que "es una amenaza latente, es probable, es posible. Miramos el espejo con Venezuela, cualquier cosa puede pasar", sentenció.
Donald Trump deslizó la posibilidad de repetir en Colombia la "Operación Resolución Absoluta", con la que su gobierno retiró por la fuerza al presidente de Venezuela y lo trasladó a Estados Unidos, también por considerar que el presidente Gustavo Petro estaría vinculado al narcotráfico.
Petro no perdió la oportunidad para hacer notar la diferencia entre sus circunstancias y las del Gobierno de Venezuela, y llamó al pueblo con banderas colombianas y sin consignas partidarias.
