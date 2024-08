Murió María Branyas, la persona más longeva del mundo

Qué dijo María Branyas antes de morir

"Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y, sobre todo, no sufráis por mí. Allí donde vaya seré feliz", afirmó la mujer. El presidente del Gobierno regional catalán, Salvador Illa, lamentó la muerte de "la abuela de Cataluña". "Nos ha dejado María Branyas, la abuela de Cataluña y la persona más mayor del mundo. Perdemos a una mujer entrañable, que nos ha enseñado el valor de la vida y la sabiduría de los años", escribió Illa en la red social X.

Branyas era la persona más vieja del mundo, según el Grupo de Investigación Gerontológica de Estados Unidos (US Gerontology Research Group) y el libro Guinness de los récords. Sustituyó en la cima del ranking a la francesa Lucile Randon, que murió a los 118 años en enero de 2023. Tras la muerte de Branyas, la persona más anciana es la japonesa Tomiko Itooka, que nació el 23 de mayo de 1908 y tiene 116 años, según el Grupo de Investigación Gerontológica de Estados Unidos.