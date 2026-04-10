Donald Trump estalló contra Irán por el estrecho de Ormuz: "No es el acuerdo al que llegamos"

A pesar de las enormes desavenencias entre las partes involucradas en el conflicto, Trump aseguró sentirse “muy optimista” de cara a las negociaciones que comenzarán mañana en Islamabad, Pakistán. Dejó, sin embargo, una nueva amenaza: “Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso”.

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En diálogo con la cadena NBC, el mandatario estadounidense afirmó que los nuevos líderes iraníes, tras el asesinato del ayatolá Ali Khamenei a manos de los Estados Unidos e Israel, mantienen una postura más flexible en privado que en público. “Se expresan de forma muy distinta en las reuniones que ante la prensa. Son mucho más razonables”, aseguró, y agregó que Teherán “está aceptando todo aquello a lo que debe acceder”.

Trump remarcó que la tregua temporal busca terminar de sellar un entendimiento definitivo. Según explicó, Washington recibió de Irán una propuesta de 10 puntos que considera una base viable para la negociación y sostuvo que ambas partes ya acordaron casi todos los temas en disputa. En ese marco, insistió en que las próximas dos semanas serán decisivas para concretar “un Acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”, pese a la tensión persistente en la región por los ataques israelíes en el sur del Líbano, zona de influencia de Hezbollah.

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