Donald Trump estalló contra Irán por el estrecho de Ormuz: "No es el acuerdo al que llegamos"
Empantanado en la guerra que inició junto a Benjamin Netanyahu, Donald Trump busca una salida al conflicto mientras Irán se planta en su posición.
A horas del inicio de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en un contexto de extrema fragilidad ante la vulneración del alto el fuego decretado hace apenas unos pocos días, el presidente Donald Trump sumó tensión a la situación y cargó con dureza contra el gobierno en Teherán.
"Irán está haciendo un trabajo pésimo, incluso deshonroso, según algunos, para permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!", advirtiío Trump en su red social, Truth.
En un mensaje previo, Trump había instado a Irán a abrir totalmente el estrecho al tráfico marítimo y no cobrara peajes a los buques que pasen por Ormuz, cosa que Teherán condicionó al cese de los bombardeos israelíes sobre Líbano que se intensificaron en las últimas horas.
“Hay informaciones de que Irán está cobrando tarifas a los buques petroleros que atraviesan el estrecho. Más les vale que no sea así, y si lo es, ¡más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo!”, había advertido el magnate republicano.
Algunos analistas sostienen que la decisión de Irán de cobrar peaje en el estrecho de Ormuz viola normas comerciales, sin embargo desde Teherán ya advirtieron que las reglas del juego cambiarán y que esos fondos se utilizarán para reconstruir su país en medio de la devastación que están provocando los intensos bombardeos de Estados Unidos e Israel. Estal vía marítima de comunicación clave para el transporte de petróleo está controlada por el país persa que, para poner fin a la guerra, exigió el derecho a cobrar peajes como condición previa para reabrirlo.
A pesar de las enormes desavenencias entre las partes involucradas en el conflicto, Trump aseguró sentirse “muy optimista” de cara a las negociaciones que comenzarán mañana en Islamabad, Pakistán. Dejó, sin embargo, una nueva amenaza: “Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso”.
En diálogo con la cadena NBC, el mandatario estadounidense afirmó que los nuevos líderes iraníes, tras el asesinato del ayatolá Ali Khamenei a manos de los Estados Unidos e Israel, mantienen una postura más flexible en privado que en público. “Se expresan de forma muy distinta en las reuniones que ante la prensa. Son mucho más razonables”, aseguró, y agregó que Teherán “está aceptando todo aquello a lo que debe acceder”.
Trump remarcó que la tregua temporal busca terminar de sellar un entendimiento definitivo. Según explicó, Washington recibió de Irán una propuesta de 10 puntos que considera una base viable para la negociación y sostuvo que ambas partes ya acordaron casi todos los temas en disputa. En ese marco, insistió en que las próximas dos semanas serán decisivas para concretar “un Acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”, pese a la tensión persistente en la región por los ataques israelíes en el sur del Líbano, zona de influencia de Hezbollah.
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