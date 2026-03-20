Máxima alerta mundial: Irán amenaza con atacar destinos turísticos de todo el mundo

Primeras imágenes del líder supremo

Por otro lado, la televisión estatal iraní difundió un video del ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Ali Jamenei y nuevo líder supremo del país, en medio de versiones sobre su fallecimiento, difundidas por Estados Unidos e Israel.

Si bien la precisión temporal de la grabación no fue aclarada por la transmisión oficial, el impacto radica en que es la primeras imágenes públicas del líder desde que asumió sus funciones, luego de que reinara la incertidumbre sobre su destino.

Incluso se llegó a hablar de que Jamenei habría sido evacuado de emergencia hacia Rusia por las graves heridas sufridas en un ataque realizado por las fuerzas armadas aliadas sobre Teherán, en el que habrían muerto su esposa y su hijo.

video ayatolah jamenei