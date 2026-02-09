"Me han agarrado de punto": la abogada argentina detenida en Brasil denunció la utilización de su imagen
Agostina Páez sigue retenida en Brasil mientras se la investiga por injuria racial. La Policía de Río de Janeiro la usó de ejemplo en un spot que después borró.
Agostina Páez, la abogada de Santiago del Estero que lleva un mes en Brasil investigada por "injuria racial", aseguró en una entrevista reciente que uno de los policías que la custodia la trata mal y que las autoridades de Río de Janeiro la están "usando de ejemplo" en una campaña contra el racismo.
"No entiendo por qué lo han hecho con mi imagen, podrían haberlo hecho de otra forma. No con mi imagen. Así que eso es también una situación muy humillante para mí", sentenció Páez en una entrevista con TN en la que se refirió al spot de la Policía Civil de Río de Janeiro donde se hace especial énfasis en el episodio que protagonizó a mediados de enero para demostrar que la ley carioca trata igual a locales y turistas.
Si la denuncia le valió la imputación de "injuria racial" (que en Brasil tiene una pena de 2 a 5 años de prisión), el video viral del episodio no hizo más que sustentar la acusación.
"Lo que más quiero en el mundo es volver a Argentina y seguir el proceso desde casa. Yo siento que me están usando de ejemplo. La verdad que no sé por qué justo conmigo, justo ahora", señaló la abogada.
"Sé que hay otros detenidos y personas en prisión por este mismo hecho, pero el ensañamiento ha sido conmigo. Me han hablado personas diciéndome que les había pasado lo mismo pero que no sé por qué mi cara, no sé por qué me han agarrado de punto", agregó.
Páez, de 29 años, quedó detenida porque uno de los aludidos -empleado de un bar de la zona- la denunció por sus gestos, que ella asegura que fueron en respuesta a otros de índole sexual.
"En nuestra defensa pedimos las cámaras y ellos primero pasaron solamente dos videos, no pasaron los demás. Esos videos son clave y muestran lo que realmente pasó", reveló la abogada.
"Yo no sabía que me estaban grabando, a mí me denunciaron primero por ese gesto y a los días hacen otras dos denuncias más, como para que encuadre perfecto la imagen que están haciendo de mí", aseguró.
La abogada volvió a sostener que no tuvo "en ningún momento intención de discriminar, ni mucho menos de ser racista", y que su gesto ofensivo "ha sido una reacción emocional, más que nada, nunca me he imaginado de la gravedad de todo".
El spot de la Policía Civil de Río de Janeiro fue publicado hace unas dos semanas y ya desapareció de las redes sociales, al menos de los perfiles oficiales de la fuerza policial carioca.
Páez se refirió a "la gravedad no sólo de eso sino de todo lo que ha venido después: de no poder salir a la calle, con miedo de que me hagan algo, de tener que mudarme muy lejos porque ya se filtraba mi dirección anterior".
Además, Páez denunció públicamente que "si bien la mayoría de los policías me ha tratado bien, hay uno puntualmente que me ha hecho padecer en todo este tiempo".
"Por eso hay muchas cosas que no sé si puedo contarlas mucho, pero no sólo es lo que ha pasado ese día sino todo lo que viene después", agregó la abogada, que permanece detenida en una sede de la Policía Civil de Brasil.
"Que me violente de otra formas también, siendo que él debería actuar como los demás... Hay policías que me acompañan bien, que son bastante amables conmigo, pero hay uno que todo el tiempo pone trabas o me hace cosas que no debería hacer", sentenció la abogada, que ya pidió hablar con el equipo del cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perren.
"Lo voy a ver ahora cuando hable con el cónsul y con mi abogado, para ver qué se puede hacer con eso porque esa misma persona es la que está siguiendo conmigo mi caso y todo, y es una persona que no me trata bien", aseguró.
