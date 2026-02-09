"Me han agarrado de punto": la abogada argentina detenida en Brasil denunció la utilización de su imagen

Páez, de 29 años, quedó detenida porque uno de los aludidos -empleado de un bar de la zona- la denunció por sus gestos, que ella asegura que fueron en respuesta a otros de índole sexual.

"En nuestra defensa pedimos las cámaras y ellos primero pasaron solamente dos videos, no pasaron los demás. Esos videos son clave y muestran lo que realmente pasó", reveló la abogada.

abogada argentina racista

"Yo no sabía que me estaban grabando, a mí me denunciaron primero por ese gesto y a los días hacen otras dos denuncias más, como para que encuadre perfecto la imagen que están haciendo de mí", aseguró.

La abogada volvió a sostener que no tuvo "en ningún momento intención de discriminar, ni mucho menos de ser racista", y que su gesto ofensivo "ha sido una reacción emocional, más que nada, nunca me he imaginado de la gravedad de todo".

El spot de la Policía Civil de Río de Janeiro fue publicado hace unas dos semanas y ya desapareció de las redes sociales, al menos de los perfiles oficiales de la fuerza policial carioca.

Páez se refirió a "la gravedad no sólo de eso sino de todo lo que ha venido después: de no poder salir a la calle, con miedo de que me hagan algo, de tener que mudarme muy lejos porque ya se filtraba mi dirección anterior".

Además, Páez denunció públicamente que "si bien la mayoría de los policías me ha tratado bien, hay uno puntualmente que me ha hecho padecer en todo este tiempo".

"Por eso hay muchas cosas que no sé si puedo contarlas mucho, pero no sólo es lo que ha pasado ese día sino todo lo que viene después", agregó la abogada, que permanece detenida en una sede de la Policía Civil de Brasil.

"Que me violente de otra formas también, siendo que él debería actuar como los demás... Hay policías que me acompañan bien, que son bastante amables conmigo, pero hay uno que todo el tiempo pone trabas o me hace cosas que no debería hacer", sentenció la abogada, que ya pidió hablar con el equipo del cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perren.

"Lo voy a ver ahora cuando hable con el cónsul y con mi abogado, para ver qué se puede hacer con eso porque esa misma persona es la que está siguiendo conmigo mi caso y todo, y es una persona que no me trata bien", aseguró.