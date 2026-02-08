Tiene tobillera y miedo: habló la abogada acusada de racismo en Brasil

"A pesar de que ya estaba la orden de liberación, me pusieron muchas trabas. Me filmaban y exponían mis pertenencias", afirmó.

Consultada sobre las distintas versiones que circularon en torno al hecho que se le imputa, señaló: "No mentí en nada, pero no puedo dar detalles".

El episodio por el cual fue imputada ocurrió el 14 de enero, cuando fue filmada realizando gestos racistas hacia empleados de un bar del barrio de Ipanema. Uno de los trabajadores realizó la denuncia y la Policía Civil inició una investigación que concluyó el 23 de enero, al considerar que el video constituía prueba suficiente.

Posteriormente, se difundió una grabación de una cámara de seguridad de la zona en la que se observa a uno de los meseros gritándole y realizando un gesto obsceno, hecho por el cual la defensa de Páez presentó una denuncia penal.