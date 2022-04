AC/DC hace que los cirujanos sean más rápidos y precisos

En tanto, los médicos fueron casi un 50% más rápidos cosiendo heridas cuando sonaban los éxitos de los Beatles, 'Hey Jude' y 'Let It Be', pero notaron que el efecto positivo se perdía si esas pistas se escuchaban a un volumen más alto.

Los expertos afirman que los clásicos del rock mejoran el rendimiento de los profesionales ya que alivia el estrés y la ansiedad, relajan los músculos e incluso reduce la presión arterial.

Este estudio fue realizado por Cui Yang, investigador principal de la Universidad de Heidelberg, señaló en diálogo con la revista científica Langenbeck's Archives of Surgery que: “Los resultados muestran que tanto el hard rock como el rock pueden mejorar el rendimiento quirúrgico".

“El hard rock mostró un efecto notablemente positivo cuando la música se reprodujo a un volumen alto. Creemos que que la música con un alto ritmo pueda proporcionar un tempo sirve para mantener la velocidad y, por lo tanto, mejorar el desempeño de la tarea", resaltó Yang.