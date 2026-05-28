Hito médico en Córdoba: un hospital realizó un implante inédito para tratar un aneurisma

El especialista explicó que “todo el procedimiento se realiza guiado por imágenes en tiempo real utilizando un angiógrafo, un equipo de alta tecnología que permite visualizar con gran precisión las arterias cerebrales”. Luego, “se accede directamente al aneurisma, que una dilatación anormal de una arteria cerebral, y allí se implanta el dispositivo que permite tratarlo desde el interior”.

hospital italiano cordoba Los médicos Matías Quaglia y Pablo Giacaman que estuvieron a cargo de la operación

Respecto a la paciente, los médicos detallaron que había sido sometida a una cirugía por un tumor cerebral hace menos de un mes y que, durante una evaluación, le descubrieron un aneurisma. El problema radicaba en que, debido a las características anatómicas del caso, no podía tratarse mediante una cirugía convencional.

“Ante esta situación, se decidió avanzar con un tratamiento por vía endovascular, cuya principal novedad radicó en la utilización de un dispositivo intrasacular de última generación, diseñado para un tratamiento más simple e igualmente seguro que con tecnologías previas”, explicó Quaglia.

Los beneficios de este tipo de cirugías

Una de las principales ventajas de este avance es que no hace falta usar ciertos medicamentos que normalmente se indican para evitar la formación de coágulos cuando se colocan dispositivos dentro de las arterias.

Esos medicamentos ayudan a prevenir trombos, pero también pueden aumentar el riesgo de hemorraga.

Por eso, en pacientes que fueron operados recientemente, como en este caso, evitar ese tratamiento es muy importante, ya que reduce las posibilidades de hemorragias y otras complicaciones durante la recuperación después de la cirugía.

¿Qué es el neurointervencionismo?

El neurointervencionismo es una especialidad médica que permite tratar problemas en los vasos sanguíneos del cerebro y de la médula espinal sin hacer cirugías grandes ni abrir el cráneo.

Los médicos realizan estos tratamientos usando pequeños tubos llamados catéteres, que ingresan generalmente por una arteria de la pierna o del brazo y avanzan hasta llegar al cerebro.

Esta técnica se usa para tratar distintas enfermedades, como aneurismas cerebrales, malformaciones en las arterias y venas, y también algunos casos de ACV. En esos casos, permite sacar los coágulos que bloquean la circulación de sangre hacia el cerebro, ayudando a reducir daños y mejorar las posibilidades de recuperación del paciente.