México: las mujeres conquistan el derecho a una compensación en el divorcio por tareas domésticas

Esto implica que esa persona habría tenido mayores oportunidades profesionales o de ingresos si hubiese destinado ese tiempo al trabajo remunerado, en lugar de abocarse de manera exclusiva a las labores domésticas y de cuidados.

Movilización por el 8M: convocan a marchar el 9 de marzo en todo el país

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones feministas, sociales y sindicales volverán a movilizarse en todo el país para reclamar por la igualdad de género, denunciar la violencia machista y exigir políticas frente a la desigualdad laboral y la precarización, profundizada por la reforma llevada adelante por la administración libertaria.

Este año, la movilización central fue convocada para el lunes 9 de marzo, con el objetivo de lograr una mayor visibilización. La decisión se tomó durante la última asamblea transfeminista, de la que participaron distintas organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos.

También se resolvió impulsar un cese de actividades como forma de protesta frente a las políticas del gobierno libertario. Entre las principales consignas que se expresarán este año figuran el rechazo a la reforma laboral recientemente promulgada, a la iniciativa que propone bajar la edad de punibilidad y a los cambios impulsados sobre la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado.

dia de la mujer

Debate por el cambio de fecha

El traslado de la marcha al lunes generó algunas críticas en redes sociales. Varias usuarias señalaron que se trata de un día laboral y advirtieron que, en el contexto actual, "hay que cuidar los puestos de trabajo".

En paralelo, algunos colectivos decidieron autoconvocarse y realizar distintas actividades este domingo, al considerar que se trata de la fecha histórica de la conmemoración.

La previa: una mateada en Parque Centenario

Como antesala de la movilización del 9 de marzo, el colectivo Ni Una Menos convocó a una mateada para este domingo a las 15 en Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito.

La actividad fue presentada como "la previa de la movilización 9M" y lleva el lema: "Nos endeudan para disciplinarnos, nos organizamos para desobedecer".

Según explicaron desde la organización, el encuentro busca debatir sobre las desigualdades de género y sobre las condiciones económicas y laborales que atraviesan a las mujeres y diversidades.

Asimismo señalaron que la reforma laboral, el ajuste económico y las políticas sobre los recursos naturales afectan las redes de cuidado y las condiciones de vida.

Cómo será la marcha en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización del 9 de marzo comenzará a las 16.30, con una concentración en las inmediaciones del Congreso, en Santiago del Estero y Avenida de Mayo.

Desde allí, las columnas marcharán hacia Plaza de Mayo, donde se prevé la instalación de un escenario para el acto central.

Las organizaciones convocantes también llamaron a realizar un paro y cesar las actividades en los lugares de trabajo para facilitar la participación en la movilización y visibilizar los reclamos.

El reclamo se replica en todo el país