Ola de calor histórica en Europa: hay, al menos, 11 muertos por las temperaturas récord

En Francia, el indicador térmico nacional llegó a 24,8 °C, un nuevo récord para mayo, luego de haber alcanzado 24,6 °C el día anterior.

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Las autoridades francesas confirmaron al menos siete fallecimientos relacionados con la ola de calor, cinco de ellos por ahogamiento en playas sin servicio de guardavidas, y dos durante la práctica de deportes.

En el Reino Unido también se registraron cuatro muertes de adolescentes que se ahogaron en distintas regiones desde el domingo.

El impacto del cambio climático

En este contexto, advirtieron que el cambio climático de origen humano está intensificando estos fenómenos extremos, haciendo que olas de calor, sequías e inundaciones sean cada vez más frecuentes y severas.

Desde el Met Office anticiparon que las temperaturas podrían descender hacia el final de la semana, aunque remarcaron que estos episodios ya muestran patrones inusuales en varios países europeos.

El meteorólogo Greg Dewhurst sostuvo que el aumento de temperaturas extremas es "una señal clara del cambio climático en acción" y advirtió que podría convertirse en una "nueva normalidad".

En Irlanda, dos estaciones meteorológicas registraron un récord de 28,8 °C para mayo, según Met Éireann.

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En París, el calor también impactó en el torneo de tenis de Roland Garros, donde jugadores y público enfrentaron temperaturas cercanas a los 33 °C. En tanto, en el sector agropecuario, productores manifestaron preocupación por posibles efectos sobre cultivos como el trigo, el maíz y la cebada.

En España, la agencia Aemet alertó por "temperaturas extraordinariamente altas para la época del año", que se mantendrán durante toda la semana en gran parte del país, con excepción de las Islas Canarias.

Europa es el continente que más rápido se ha calentado desde 1990, seguido por Asia y América del Norte, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.