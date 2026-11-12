Un edificio se derrumbó en Nueva York y hay al menos dos muertos y 17 heridos
El colapso se produjo en una propiedad residencial de tres plantas en el distrito de Brooklyn, ubicada junto a una obra en construcción.
Dos personas murieron y 17 resultaron heridas, incluidos niños, el miércoles tras el colapso de una edificación de tres pisos cerca de una obra en construcción en Brooklyn, Nueva York, informaron las autoridades de la mayor metrópoli de Estados Unidos.
Imágenes del lugar de los hechos mostraron a bomberos que revisaban una pila de escombros en lo que parecía ser una propiedad residencial cuyos muros estaban derribados.
El inmueble albergaba un comercio en la planta baja y, al menos, un departamento en el nivel superior. A su vez, se encontraba junto al límite de un terreno donde había sido demolida otra construcción de una planta para dar inicio a un proyecto.
Una estructura adyacente, que compartía pared con el edificio derrumbado, continúa en pie, aunque parte de su muro quedó destruido. La abertura dejó expuestos varios ambientes, entre ellos un dormitorio y armarios con ropa.
Hacia las 7 de la tarde, alrededor de 250 bomberos y miembros de los servicios médicos de emergencia permanecían desplegados en el lugar, según un funcionario del Departamento de Bomberos en una declaración recogida por CNN.
El departamento de bomberos de Nueva York (FDNY) dijo que recibió reportes de gente atrapada luego del derrumbe alrededor de las 16 horas locales (18 de la Argentina) en el distrito Flatbush de Brooklyn.
"No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso, y esta será una operación prolongada", dijo a periodistas la comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, en el lugar de los hechos.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la labor de los servicios de emergencia en el lugar, donde quedaron "escombros precarios que había que sortear y vacíos peligrosos bajo la superficie".
Un testigo, identificado solo como Anthony, dijo a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido como de "bomba" cuando el edificio se derrumbó.
Otra testigo, Melissa Orna, contó al periódico The New York Times: "Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".
El departamento de edificios de la ciudad dijo que sus inspectores estaban en el lugar "ayudando en las labores de recuperación y realizando inspecciones de estabilidad estructural en los edificios cercanos".
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