Un edificio se derrumbó en Nueva York y hay al menos dos muertos y 17 heridos

El departamento de bomberos de Nueva York (FDNY) dijo que recibió reportes de gente atrapada luego del derrumbe alrededor de las 16 horas locales (18 de la Argentina) en el distrito Flatbush de Brooklyn.

"No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso, y esta será una operación prolongada", dijo a periodistas la comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, en el lugar de los hechos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la labor de los servicios de emergencia en el lugar, donde quedaron "escombros precarios que había que sortear y vacíos peligrosos bajo la superficie".

Un testigo, identificado solo como Anthony, dijo a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido como de "bomba" cuando el edificio se derrumbó.

Otra testigo, Melissa Orna, contó al periódico The New York Times: "Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".

El departamento de edificios de la ciudad dijo que sus inspectores estaban en el lugar "ayudando en las labores de recuperación y realizando inspecciones de estabilidad estructural en los edificios cercanos".