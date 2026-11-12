Estados Unidos: Scott Colom se convirtió en el primer senador negro del estado de Mississippi
Se trata de uno de los distritos más conservadores de los Estados Unidos y con un largo historial de violencia racista.
Tras un tan largo y ajustado escrutinio el demócrata Scott Colom se impuso en las urnas y se convirtió así en el primer senador negro de Mississippi, uno de los distritos más conservadores de los Estados Unidos y con un largo historial de violencia racista.
Apenas unos pocos miles de votos separaron a Colom de su rival republicana, la actual senadora Cindy Hyde-Smith. El margen fue tan estrecho que el resultado no pudo confirmarse hasta más de una semana después de las elecciones de medio término, mientras las autoridades locales contaban todas las papeletas recibidas antes de la fecha límite.
Colom ganó con el 49,2% de los votos, frente al 48,7% de Hyde-Smith y el 2,1% de un candidato independiente, según datos difundido por la cadena CBS. Con este resultado, los demócratas tienen una mayoría de 55 escaños en el Senado, a la espera de que se resuelva la tambipen reñida contienda en Alaska.
El triunfo de Colom también puso fin a una larga racha de victorias republicanas en Mississippi que se remontaba hasta 1982. Nadie esperaba que la contienda en Mississippi fuera tan ajustada, dado que Hyde-Smith buscaba la reelección en un estado en el que el presidente Donald Trump se impuso por más de 22 puntos porcentuales en las elecciones de 2024.
Sin embargo en estas elecciones de medio término los demócratas ganaron escaños en el Senado en varios bastiones considerados republicanos, entre ellos Texas, Carolina del Sur y Kansas. Según los sondeos, esto se debe en gran medida al descontento de los votantes con la situación económica y la guerra en Irán que disparó el costo de vida ante la fuerte suba de los precios del petróleo. Colom pareció beneficiarse así del descontento con los republicanos en todo el país.
Colom, un fiscal local, aprovechó ese clima para subrayar el apoyo de su rival a los aranceles de Trump y la apodó "Cindy Precios Altos". El demócrata desplegó además una intensa campaña que lo llevó a visitar los 82 condados de Mississippi.
En tanto, Hyde-Smith acusó a Colom de ser una marioneta de George Soros, el multimillonario donante liberal cuya familia contribuyó a financiar las campañas políticas del demócrata.
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