Estados Unidos: Scott Colom se convirtió en el primer senador negro del estado de Mississippi

Scott Colom se convirtió en el primer senador negro en ser elegido en el estado de Mississippi

Colom, un fiscal local, aprovechó ese clima para subrayar el apoyo de su rival a los aranceles de Trump y la apodó "Cindy Precios Altos". El demócrata desplegó además una intensa campaña que lo llevó a visitar los 82 condados de Mississippi.

En tanto, Hyde-Smith acusó a Colom de ser una marioneta de George Soros, el multimillonario donante liberal cuya familia contribuyó a financiar las campañas políticas del demócrata.