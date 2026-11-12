Francia: un guardia de honor se desmayó en medio de un acto protocolar con Emmanuel Macron

Pellegrini realizó una publicación en sus redes sociales en la que mostró imágenes de su reunión con Macron y agradeció por la “amistad y asociación”. “Reafirmamos nuestro compromiso compartido de elevar la asociación estratégica entre Eslovaquia y Francia a un nivel aún más alto. Nuestras discusiones se centraron en la seguridad y soberanía energética, una paz justa y duradera en Ucrania, la cooperación en energía nuclear y la protección de los niños en línea”, señaló.

“En un momento de profundos desafíos globales, Europa necesita asociaciones sólidas, unidad y determinación. Eslovaquia y Francia están listas para trabajar de la mano por una Europa más fuerte, segura y próspera. Juntos, demos forma al futuro de Europa con ambición, solidaridad y confianza”, continuó.