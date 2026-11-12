Francia: un guardia de honor se desmayó en medio de un acto protocolar con Emmanuel Macron
Ocurrió en la puerta del Palacio del Elíseo, mientras el mandatario esperaba a su par de Eslovaquia, Peter Pellegrini. El escolta cayó hacia atrás y se golpeó contra una columna.
Un miembro de la guardia de honor de Francia se desmayó este miércoles en la entrada del Palacio del Elíseo, en París. El escolta estaba en formación junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien esperaba la llegada de su par de Eslovaquia, Peter Pellegrini, para una visita de Estado. La secuencia quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales debido a la inmediata reacción del jefe de Estado francés para verificar el estado de salud del efectivo.
En las imágenes se ve que, de repente, uno de los guardias empieza a tambalearse. Segundos después pierde el equilibrio, cae hacia atrás y se golpea la espalda contra una de las columnas de la entrada.
El golpe llamó la atención de todos los que estaban ahí, incluido Macron, que se corrió de su lugar y se quedó unos segundos al lado del escolta mientras lo asistían. Pellegrini, por su parte, esperó al pie de la escalinata hasta que terminara el auxilio.
Finalmente, el guardia fue retirado de la escena por medio de dos hombres para ser asistido en otro lugar y los presidentes continuaron con el protocolo con normalidad. Por el momento no hubo información oficial sobre el estado de salud del escolta.
Un abrazo y la agenda, sin cambios
Macron recibió a Pellegrini con un abrazo y luego ingresaron al palacio para seguir con la agenda. Ambos mandatarios se encontraron para mantener una reunión bilateral para buscar el fortalecimiento de la asociación estratégica y trata la seguridad y soberanía energética, uno de los problemas centrales de la agenda de Europa. A su vez, otro asunto que debatieron fue la intención de conseguir una paz justa y duradera en el marco de la guerra en Ucrania.
Pellegrini realizó una publicación en sus redes sociales en la que mostró imágenes de su reunión con Macron y agradeció por la “amistad y asociación”. “Reafirmamos nuestro compromiso compartido de elevar la asociación estratégica entre Eslovaquia y Francia a un nivel aún más alto. Nuestras discusiones se centraron en la seguridad y soberanía energética, una paz justa y duradera en Ucrania, la cooperación en energía nuclear y la protección de los niños en línea”, señaló.
“En un momento de profundos desafíos globales, Europa necesita asociaciones sólidas, unidad y determinación. Eslovaquia y Francia están listas para trabajar de la mano por una Europa más fuerte, segura y próspera. Juntos, demos forma al futuro de Europa con ambición, solidaridad y confianza”, continuó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario