Murió el influencer brasileño Gabriel Félix a los 29 años tras descompensarse antes de jugar al fútbol
El creador de contenido se encontraba con amigos en Campinas cuando sufrió un malestar y se desplomó. Fue trasladado para recibir asistencia médica, pero no logró sobrevivir.
El influencer brasileño Gabriel Félix murió a los 29 años luego de sufrir una descompensación cuando se encontraba con amigos para jugar al fútbol. El episodio ocurrió el jueves 19 de noviembre en Campinas, en el interior del estado de San Pablo, y provocó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores.
Según trascendió, el joven había organizado un encuentro deportivo con un grupo de amigos, pero comenzó a sentirse mal antes de disputar el partido. De acuerdo con el relato de su prima, Gisele Mateus Gonçalves, Gabriel se desplomó cuando los presentes se retiraban del lugar. Ante la situación, quienes lo acompañaban solicitaron asistencia médica de inmediato.
A pesar de los esfuerzos por reanimarlo y de la intervención de los profesionales de salud, el creador de contenido no logró sobrevivir. Por el momento, las circunstancias que provocaron la descompensación no fueron esclarecidas y la familia aguarda los resultados de la autopsia para conocer la causa de su muerte.
La noticia fue confirmada por su pareja, Isabelle Abreu, conocida en las redes sociales como Xsbel. La joven compartía habitualmente publicaciones junto a Gabriel y ambos habían construido una familia. Tenían una hija de tres años, llamada Amelie.
La muerte del influencer generó una ola de mensajes de despedida en las redes sociales, donde acumulaba millones de seguidores entre Instagram y TikTok. Allí había conseguido popularidad a partir de sus publicaciones vinculadas con el humor, la moda y distintos aspectos de su vida cotidiana.
En sus perfiles también mostraba momentos de su intimidad, especialmente junto a su pareja y su pequeña hija, con quienes compartía diferentes contenidos. Esa cercanía con su comunidad digital hizo que la noticia de su fallecimiento tuviera una fuerte repercusión.
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