Un joven murió tras ser atacado por una tigresa durante la grabación de un video para TikTok

Publicación de la policía de Lahore tras las detenciones.

Por su parte, la tigresa fue entregada al Departamento de Vida Silvestre. Mientras tanto, la investigación busca determinar si la finca contaba con los permisos necesarios para mantener animales salvajes y si cumplía con las medidas de seguridad correspondientes.

Las autoridades también analizan una posible negligencia en el manejo del animal y las responsabilidades de quienes participaron de la grabación.

Quién es Nouman Hassan, el influencer pakistaní detenido

Es un creador de contenido con millones de seguidores en distintas plataformas, conocido por publicar videos en los que aparece interactuando con animales salvajes, especialmente grandes felinos.

En la descripción de su canal de YouTube, Hassan sostiene que busca "inspirar, educar y entretener sobre la vida silvestre" y asegura que promueve el cuidado de los animales. Sin embargo, en varios de sus videos se lo observa manipulando ejemplares de gran tamaño y realizando actividades junto a ellos.

Su contenido también incluye escenas de riesgo, en las que aparece junto a tigres y leones fuera de sus jaulas, como ocurrió durante la grabación que terminó con la muerte de Talha, un trabajador de 19 años.