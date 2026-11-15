Un joven murió tras ser atacado por una tigresa durante la grabación de un video para TikTok
La víctima tenía 19 años y trabajaba en una finca privada de Lahore. Por el hecho fueron detenidos el influencer Nouman Hassan y el dueño del establecimiento.
Un joven de 19 años murió tras ser atacado por una tigresa durante la grabación de un video de TikTok para el influencer Nouman Hassan, en una finca privada de Pakistán.
La víctima fue identificada como Talha, de 19 años, quien trabajaba en la finca. Según la reconstrucción policial, Hassan llegó al lugar para grabar contenido para sus redes sociales y pidió que sacaran a la tigresa de su jaula para que participara en el contenido.
En esas circunstancias, el animal atacó al joven y le provocó heridas de extrema gravedad. Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, murió mientras recibía atención médica.
Tras el episodio, la Policía de Lahore inició una investigación y detuvo tanto al influencer como al dueño de la finca, identificado como Fayyaz, por intentar de encubrir lo ocurrido, ya que inicialmente se habría presentado el ataque como una agresión de un perro, aunque luego se confirmó que las heridas habían sido provocadas por la tigresa.
"La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana", advirtió la Policía de Lahore en un comunicado, en el que también señaló que no se puede poner en riesgo la vida de las personas en nombre del entretenimiento.
Por su parte, la tigresa fue entregada al Departamento de Vida Silvestre. Mientras tanto, la investigación busca determinar si la finca contaba con los permisos necesarios para mantener animales salvajes y si cumplía con las medidas de seguridad correspondientes.
Las autoridades también analizan una posible negligencia en el manejo del animal y las responsabilidades de quienes participaron de la grabación.
Quién es Nouman Hassan, el influencer pakistaní detenido
Es un creador de contenido con millones de seguidores en distintas plataformas, conocido por publicar videos en los que aparece interactuando con animales salvajes, especialmente grandes felinos.
En la descripción de su canal de YouTube, Hassan sostiene que busca "inspirar, educar y entretener sobre la vida silvestre" y asegura que promueve el cuidado de los animales. Sin embargo, en varios de sus videos se lo observa manipulando ejemplares de gran tamaño y realizando actividades junto a ellos.
Su contenido también incluye escenas de riesgo, en las que aparece junto a tigres y leones fuera de sus jaulas, como ocurrió durante la grabación que terminó con la muerte de Talha, un trabajador de 19 años.
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