Se cruzó a Lionel Messi en un semáforo de Miami y bajó del auto para pedirle un autógrafo
Serg Barrera, un creador de contenido que vive en Estados Unidos, reconoció al capitán argentino en plena calle y consiguió que le firmara una camiseta de la Selección.
Un encuentro inesperado con Lionel Messi en las calles de Miami terminó convirtiéndose en un recuerdo inolvidable para Serg Barrera. El creador de contenido reconoció al capitán argentino mientras esperaba que cambiara la luz de un semáforo y no dudó en bajarse de su auto para pedirle un autógrafo.
Todo ocurrió cuando un Mercedes-Benz se detuvo detrás de su vehículo. Al mirar por el espejo retrovisor, Barrera descubrió que quien estaba al volante era el campeón del mundo. Rápidamente estacionó, tomó una camiseta de la Selección argentina y una fibra, y se acercó para intentar conseguir la firma de su ídolo.
Messi accedió al pedido, le autografió la camiseta y también aceptó sacarse una foto. Durante el breve intercambio, el joven le contó que su papá era argentino y recibió una respuesta afirmativa del rosarino: "Sí, sí".
El gesto de Lionel Messi que sorprendió al fanático en Miami
Pero la anécdota no terminó con el autógrafo. Cuando Barrera regresó a su auto, el semáforo ya estaba en verde y los nervios le jugaron una mala pasada: había dejado la palanca de cambios en posición de estacionamiento y tardó unos instantes en poder arrancar.
Según contó en un video que compartió en su canal de YouTube, Messi esperó pacientemente detrás de él, sin tocar bocina ni mostrar fastidio por la demora. Esa actitud fue lo que más sorprendió al creador de contenido, que destacó la sencillez del futbolista. "Es una de las personas famosas más sencillas que conocí en mi vida", expresó Barrera, quien contó que admira a Messi desde que tenía cuatro años, por influencia de su padre.
La camiseta de Newell's que llevaba el hijo de Messi
Durante el encuentro también hubo un detalle que llamó la atención del fanático: Ciro, uno de los hijos del capitán argentino, viajaba en el asiento del acompañante y llevaba puesta una camiseta de Newell's Old Boys. El club rosarino tiene un significado especial para Messi, que comenzó allí su camino en el fútbol antes de partir a Barcelona. El detalle no pasó inadvertido para Barrera, que finalmente pudo llevarse una foto junto a su ídolo y una camiseta argentina firmada. "Finalmente conocí a mi ídolo. Es una locura", resumió emocionado al recordar el encuentro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario