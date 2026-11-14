Se cruzó a Lionel Messi en un semáforo de Miami y bajó del auto para pedirle un autógrafo

La camiseta de Newell's que llevaba el hijo de Messi

Durante el encuentro también hubo un detalle que llamó la atención del fanático: Ciro, uno de los hijos del capitán argentino, viajaba en el asiento del acompañante y llevaba puesta una camiseta de Newell's Old Boys. El club rosarino tiene un significado especial para Messi, que comenzó allí su camino en el fútbol antes de partir a Barcelona. El detalle no pasó inadvertido para Barrera, que finalmente pudo llevarse una foto junto a su ídolo y una camiseta argentina firmada. "Finalmente conocí a mi ídolo. Es una locura", resumió emocionado al recordar el encuentro.