Murió Gloria Steinem, el ícono del feminismo en Estados Unidos
Entre sus acciones se destacó su infiltración en un club de Playboy para denunciar las condiciones de trabajo de las empleadas.
Gloria Steinem, la figura más influyente del feminismo durante las décadas de 1960 y 1970 en Estados Unidos y referente internacional de la lucha por los derechos de la mujer, murió ayer a los 92 años. Entre sus acciones se destacó su infiltración en un club de Playboy para denunciar las condiciones de trabajo de las empleadas.
La noticia fue confirmada por su entorno cercano a través de sus redes oficiales: "Gloria Steinem falleció pacíficamente en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la amaban. Los casi 100 años de Gloria en este mundo fueron años bien vividos, y continuó trabajando por la igualdad hasta el final", señala el mensaje.
Y agrega: "El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor".
Con su característica lucidez, su estilo inconfundible con gafas de aviador y un discurso inclusivo, Steinem trasformó la conversación sobre la equidad de género en los medios de comunicación y en la política global.
De periodista encubierta en Playboy a ícono del feminismo en Estados Unidos
Nacida el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, Steinem comenzó su carrera como periodista freelance tras graduarse en el Smith College.
Su primer gran salto a la notoriedad pública ocurrió en 1963, cuando trabajó como “conejita” encubierta en un club Playboy de Nueva York para realizar un artículo de investigación. La nota, titulada “A Bunny's Tale”, expuso la explotación laboral, el acoso y las precarias condiciones que enfrentaban las trabajadoras del lugar.
En 1972 cofundó Ms. Magazine, la primera revista feminista nacional editada íntegramente por mujeres. La publicación rompió con los esquemas editoriales de la época al abordar temas como la violencia doméstica, el acoso sexual laboral, la brecha salarial y la autonomía reproductiva.
En su primer número de prueba, publicó un manifiesto firmado por 53 mujeres prominentes, incluida la propia Steinem, donde confesaban haber abortado cuando el procedimiento aún era ilegal en Estados Unidos, marcando un hito previo al fallo Roe v. Wade.
Una vida dedicada a la acción feminista
Steinem no limitó su impacto a las páginas de las revistas. Convencida de que la transformación requería presencia en las esferas de poder, cofundó en 1971 el National Women's Political Caucus (Caucus Político Nacional de Mujeres) junto a líderes como Bella Abzug, Shirley Chisholm y Betty Friedan. La organización buscaba impulsar la participación femenina en cargos públicos, judiciales y legislativos.
Además, impulsó la Ms. Foundation for Women, el Women's Media Center y diversas iniciativas enfocadas en combatir la discriminación racial y de género. A diferencia de otros sectores de la época, Steinem abogó tempranamente por un feminismo interseccional que incluyera las demandas de las mujeres afroamericanas, indígenas y de la comunidad LGBTQ+.
Reconocimientos y un legado permanente
A lo largo de su carrera publicó múltiples libros fundamentales, entre ellos sus memorias Mi vida en la carretera (My Life on the Road, 2015). Su labor fue honrada mundialmente: en 2013, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil de Estados Unidos, mientras que en 2021 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Fiel a su visión, Steinem definió el feminismo no como una lucha corporativa sino humanista: "El feminismo nunca ha tratado de conseguir un trabajo para una mujer. Se trata de hacer la vida más justa para las mujeres en todas partes. No se trata de quedarse con un pedazo del pastel existente; hay demasiadas de nosotras para eso. Se trata de hornear un pastel nuevo”.
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