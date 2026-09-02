Kast desplegó su Armada en el Estrecho de Magallanes: "Argentina no tendrá jamás soberanía ni control"
A horas de encontrarse con Javier Milei en Santiago, el mandatario chileno reafirmó la soberanía de su país sobre ese importante paso interoceánico.
En el marco de un importante operativo naval, el presidente de Chile, José Antonio Kast, visitó este miércoles el Estrecho de Magallanes para reafirmar la soberanía del país trasandino y poner freno la polémica diplomática desatada con la Argentina.
El entredicho surgió a partir de declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien en una entrevista había asegurado que "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía" argentina, motivando una nota de protesta del gobierno chileno.
Poco antes, en abril, el contraalmirante Hernán Montero, el entonces jefe del Servicio de Hidrografía Naval, declaraba que "la boca de Magallanes es argentina", aludiendo al sector oriental que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes.
Ambos, sin embargo, fueron inmediatamente descalificados por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, quien aclaraba públicamente que el Estrecho de Magallanes "pertenece a Chile", en línea con los tratados bilaterales definitivos de 1881 y 1984.
Sin embargo, Kast montó en las últimas horas un operativo táctico de la Armada chilena en la zona del estrecho y, a bordo de la fragata FFG “Prat”, reiteró que Magallanes es chileno y que la Argentina jamás tendrá control sobre él.
Lo que yo puedo reiterar, aquí en el Estrecho de Magallanes, es que el Estrecho de Magallanes es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en dos tratados internacionales”, enfatizó el mandatario trasandino.
Además descartó exigirle a Javier Milei, que este jueves está en Santiago para una visita exprés, la anulación del decreto 457/2021, firmado por Alberto Fernández, que actualizaba la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN).
En el texto de ese decreto que había generado cierto malestar entre las autoridades chilenas, se expresa: “Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Mar de Drake)”.
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