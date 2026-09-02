Kast desplegó su Armada en el Estrecho de Magallanes: "Argentina no tendrá jamás soberanía ni control"

Lo que yo puedo reiterar, aquí en el Estrecho de Magallanes, es que el Estrecho de Magallanes es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en dos tratados internacionales”, enfatizó el mandatario trasandino.

Además descartó exigirle a Javier Milei, que este jueves está en Santiago para una visita exprés, la anulación del decreto 457/2021, firmado por Alberto Fernández, que actualizaba la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN).

En el texto de ese decreto que había generado cierto malestar entre las autoridades chilenas, se expresa: “Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Mar de Drake)”.