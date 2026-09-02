"Ya no es problema mío": Javier Milei se desentendió del presente y el futuro de los argentinos

El crítico aumento de los suicidios en la Argentina

En efecto, la tasa de suicidios en la Argentina registró un aumento sostenido en los últimos años, alcanzando los 11,8 casos cada 100.000 habitantes en 2025, con un total de 5.209 personas fallecidas por esta causa.

Según estadísticas recientes basadas en registros oficiales y análisis difundidos por medios y organizaciones, últimamente los casos aumentaron de manera considerable respecto a años anteriores, marcando niveles elevados en la serie histórica.

Para colmo, con impacto entre los más jóvenes: hay que el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta y por motivos de salud en adolescentes y adultos jóvenes (de 15 a 34 años), desplazando a los accidentes de tránsito en varias franjas etarias.

Los especialistas señalan que se trata de un problema multicausal donde fundamentalmente influyen la crisis económica y la incertidumbre sobre el futuro, las dificultades en el acceso a tratamientos adecuados de salud mental y el impacto de la hiperconectividad, las redes sociales y nuevas problemáticas como las apuestas online.