Islas Malvinas: Donald Trump evitó ratificar abiertamente el respaldo a Londres en la disputa de soberanía

“Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, advirtió el magnate republicano y recordó que solicitó colaboración a la OTAN y al entonces líder británico Keir Starmer, quien le habría respondido que no disponía de embarcaciones. “Dije a la OTAN, y le pregunté a tu ex líder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto”, aseguró.