Islas Malvinas: Donald Trump evitó ratificar abiertamente el respaldo a Londres en la disputa de soberanía
El mandatario estadounidense se mostró evasivo con la prensa británica al ser consultado sobre el respaldo la Casa Blanca a Londres en la disputa por Malvinas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar este jueves contra el Reino Unido por no haberse mantenido al margen de la ofensiva que lanzó junto a Israel contra Irán, al tiempo que se mostró evasivo sobre si sostendrá el respaldo de Washngton a Londres la larga disputa quenustro país sostiene por la soberanía de las Islas Malvinas.
Horas antes de que Javier Milei haga un anuncio por cadena nacional esta noche en la que abordará la cuestión Malvinas, Trump habló con la cadena británica GB News, cuestionó la capacidad militar británica y recordó que el Reino Unido depende en gran medida del estrecho de Ormuz para su suministro de petróleo, lo que hace aún más llamativa, según él, su ausencia en el conflicto.
“Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, advirtió el magnate republicano y recordó que solicitó colaboración a la OTAN y al entonces líder británico Keir Starmer, quien le habría respondido que no disponía de embarcaciones. “Dije a la OTAN, y le pregunté a tu ex líder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto”, aseguró.
En tanto, la periodista Bev Turner consultó a Trump por la cuestión Malvinas y le preguntó si Estados Unidos respaldaría al Reino Unido ante un renovado reclamo de soberanía de parte de la Argentina. Lejos de responderle, Trump se mostró evasivo. Recordó haber seguido de cerca la geurra en 1982. “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, aseguró sin responder a la pregunta.
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