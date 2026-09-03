Masacre familiar en México: detuvieron a un argentino por el crimen de un músico, su esposa embarazada y su hija

Antes de la captura de Rosen Ferlini, las autoridades ya habían detenido a Gerardo Cisneros Bejarano, quien comenzó a ser investigado bajo la sospecha de que hubiera participado en los crímenes. En ese operativo de arresto, intervinieron fuerzas estatales y federales.

Jonathan Samuel Meléndez, el tecladista mexicano y su esposa fueron asesinados en su casa.

Qué vínculo tenía Diego Rosen con Jonathan Meléndez

Uno de los puntos centrales de la investigación es la relación comercial y de confianza que existía entre Rosen y Meléndez.

De acuerdo con las primeras versiones difundidas en México, ambos habrían estado relacionados por negocios inmobiliarios. Esa cercanía es considerada relevante por los investigadores para reconstruir cómo ocurrió el ataque.

La Fiscalía del Estado de México informó que los hechos se produjeron aproximadamente entre las 17.30 y las 19.40 del martes 1 de septiembre y señaló que dos hombres habrían participado del crimen.

Según la comunicación oficial, los sospechosos “habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”.

Esa hipótesis permitiría explicar por qué no habría sido necesario forzar una puerta o alguno de los accesos a la propiedad. Sin embargo, la investigación continúa y las autoridades todavía deben determinar qué hizo cada uno de los detenidos dentro del inmueble.