Incendios forestales: el fuego arrasó casi 650 mil hectáreas en la Unión Europea durante el verano boreal

Los equipos de extinción españoles han ido controlado los principales incendios detectados durante las pasadas semanas en varias áreas como Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La información que suministra este sistema para España no coincide, sin embargo, con la que aporta el Ministerio par la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que el pasado lunes cifró en 264.656 hectáreas la superficie afectada en el país por los incendios forestales en lo que va de año, unas 80.000 hectáreas menos que el año pasado.