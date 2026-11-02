Quién gana las elecciones "midterms" en Estados Unidos, según las últimas encuestas
Estados Unidos se prepara para un supermartes electoral, con Donald Trump poniéndose a prueba de cara a la segunda parte de su mandato.
Las últimas encuestas previas a las elecciones de medio término (midterms) en Estados Unidos marcan un fuerte avance del Partido Demócrata. El escenario abre la posibilidad de que la oposición arrebate bancas en históricos feudos conservadores y que amenaza con dejar al presidente Donald Trump sin mayoría en el Congreso para encarar la segunda mitad de su mandato.
En la votación de este martes se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 escaños del Senado, más de 30 gobernaciones y miles de cargos locales.
El proceso llega acompañado por una participación récord en el voto anticipado. Según los datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 54,8 millones de estadounidenses ya emitieron su sufragio (presencial o por correo), superando ampliamente los 45,9 millones registrados en las midterms de 2022.
Golpes históricos en el Senado de Estados Unidos: la alerta en Texas y Kansas
El último sondeo elaborado por The New York Times y el Siena College revela que el Partido Republicano enfrenta un escenario crítico en contiendas clave para la Cámara Alta:
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Siete batallas decisivas: Los demócratas están al frente en las proyecciones para el Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene en un virtual empate técnico.
Terreno conquistado: De esos siete estados, los demócratas solo arriesgan la banca de Míchigan, mientras que los otros seis están actualmente en manos republicanas.
Hitos históricos: De concretarse un triunfo opositor en Texas, sería la primera victoria demócrata para el Senado en ese territorio desde 1988. En Kansas, el antecedente se remonta aún más atrás, a 1932.
Para arrebatarle el control del Senado al oficialismo, la bancada demócrata necesita mantener sus escaños y sumar cuatro victorias netas sobre territorio republicano.
Inflación, conflicto externo y caída en la aprobación de Donald Trump
La pérdida de terreno del oficialismo en una campaña que ya es catalogada como la más costosa de la historia de EE.UU. se explica por el deterioro del clima socioeconómico y el desgaste de la gestión presidencial.
Entre los principales factores que golpean al Partido Republicano se destacan:
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La constante preocupación por el costo de vida y el encarecimiento de alimentos y combustibles.
El impacto político y la incertidumbre generada por la guerra en Irán.
La fuerte caída en la imagen del Presidente: en los siete estados clave analizados por NYT/Siena, apenas el 38% de los encuestados aprueba la gestión de Trump, un dato alarmante considerando que el mandatario había ganado cómodamente en cinco de esos territorios durante los comicios de 2024.
Las probabilidades del escrutinio: ¿qué dicen los modelos?
De acuerdo al agregador de datos y proyecciones Decision Desk HQ, el panorama de cara al recuento favorece ampliamente a la oposición: Probabilidad de mayoría demócrata en la Cámara de Representantes 84%; y en el Senado 64%.
A pesar de los números favorables a la "ola azul", analistas y encuestadores mantienen la cautela: recuerdan que el electorado conservador ha estado históricamente subrepresentado en las muestras telefónicas y digitales, lo que en comicios anteriores provocó sobreestimaciones sobre el desempeño real del Partido Demócrata.
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