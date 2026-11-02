Quién gana las elecciones "midterms" en Estados Unidos, según las últimas encuestas

Inflación, conflicto externo y caída en la aprobación de Donald Trump

La pérdida de terreno del oficialismo en una campaña que ya es catalogada como la más costosa de la historia de EE.UU. se explica por el deterioro del clima socioeconómico y el desgaste de la gestión presidencial.

Entre los principales factores que golpean al Partido Republicano se destacan:

La constante preocupación por el costo de vida y el encarecimiento de alimentos y combustibles.

El impacto político y la incertidumbre generada por la guerra en Irán .

La fuerte caída en la imagen del Presidente: en los siete estados clave analizados por NYT/Siena, apenas el 38% de los encuestados aprueba la gestión de Trump, un dato alarmante considerando que el mandatario había ganado cómodamente en cinco de esos territorios durante los comicios de 2024.

Las probabilidades del escrutinio: ¿qué dicen los modelos?

De acuerdo al agregador de datos y proyecciones Decision Desk HQ, el panorama de cara al recuento favorece ampliamente a la oposición: Probabilidad de mayoría demócrata en la Cámara de Representantes 84%; y en el Senado 64%.

A pesar de los números favorables a la "ola azul", analistas y encuestadores mantienen la cautela: recuerdan que el electorado conservador ha estado históricamente subrepresentado en las muestras telefónicas y digitales, lo que en comicios anteriores provocó sobreestimaciones sobre el desempeño real del Partido Demócrata.