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Balotaje en Brasil: boca de urna de Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro, resultados y minuto a minuto

Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil.

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Millones de brasileños fueron este domingo a las urnas para la segunda vuelta presidencial que enfrentaba a dos modelos opuestos de país.

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Este domingo 25 de octubre, más de 150 millones de brasileños fueron a las urnas para elegir al próximo presidente de Brasil en una segunda vuelta electoral de altísima polarización, que enfrentó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Tras los resultados de la primera vuelta celebrada a principios de mes —donde el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los sufragios frente al 45% alcanzado por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva—, el país vecino tuvo horas decisivas que derivó en la continuidad del modelo progresista por sobre el retorno del bolsonarismo al Palacio del Planalto.

El clima previo a la jornada electoral estuvo atravesado por intensos cruces de campaña y debates televisivos de alta tensión, en los que ambas fuerzas buscaron captar el voto de los indecisos en los estados clave del sudeste brasileño.

Balotaje en Brasil EN VIVO: boca de urna de Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro, resultados y minuto a minuto

Balotaje en Brasil EN VIVO: boca de urna de Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro, resultados y minuto a minuto

Mientras el líder del Partido de los Trabajadores (PT) centró su propuesta en la defensa de la democracia, la estabilidad económica y la agenda social, el senador opositor e hijo del expresidente Jair Bolsonaro apostó a consolidar el piso electoral del espacio conservador impulsando un discurso enfocado en la seguridad y las reformas de libre mercado.

Minuto a minuto del balotaje Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro en Brasil

Lula da Silva completó una remontada épica y es reelecto

Con el 99% de los votos escrutados Lula consiguió el 51,76% de los sufragios mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo el 48,24%.

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Con mas del 70% de los votos escrutados, Lula gana por menos de un punto

Con el 71,24% de los votos escrutados Lula tomó la delantera y lleva el 50,95% de los votos mientras que Bolsonaro obtiene el 49,05% lo que representa más de un millón de votos de diferencia.

Empate cabeza a cabeza en los primeros sondeos del balotaje

Si bien no es nada definitivo Lula comenzó ganando por una pequeña ventaja que después se revirtió. Con menso del 25% de las mesas escrutadas Flávio Bolsonaro se impone por menos de un punto.

Cerraron los comicios en Brasil y comienza el recuento de votos para definir al próximo presidente de Brasil

Una vez cumplido el plazo que extendió por dos horas los comicios, a las 19 hs finalmente cerraron los comicios y empezaron a llegar los primero cómputos.

Si bien los primeros sondeos le dan una pequeña ventaja al actual presidente, todavía no se puede adelantar un resultado ya que la diferencia es mínima.

El retraso en el horario de votación trajo algunos problemas ya que las urnas que ya habían cerrado no pudieron volver a ser abiertas y hay algunas denuncias cruzadas.

El Tribunal Supremo de Brasil extendió dos horas el horario de votación por los problemas en el transporte público

Sobre el final de la jornada, los equipos de campaña de Bolsonaro y Lula habían pedido prolongar la votación. El presidente hizo el reclamo tras denunciar la falta de autobuses en varias ciudades del país.

El ministro Cristiano Zanin, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral, decretó la prórroga de la votación en todo el territorio nacional hasta las 19:00 horas. La medida se debe a la reducción del servicio de autobuses y otros medios de transporte público en diversas regiones del país, pero especialmente en las capitales de São Paulo y Bahía.

En Salvador, la interrupción del servicio fue tan grave que el presidente del Tribunal Regional Electoral ordenó la detención del secretario de Movilidad, que se encuentra en París.

"El resultado debería conocerse hacia las 21:00 horas"

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el ministro Kassio Nunes Marques, informó este domingo (25) que las elecciones para presidente de la República y para gobernadores en cinco estados y en el Distrito Federal transcurren según lo previsto, y estimó que el resultado debería conocerse hacia las 21:00 horas. "Elecciones dentro de lo esperado. Históricamente, tomamos como referencia las 20:30 horas. Pero el momento suele situarse entre las 20:30 y las 21:00 horas, tal como ocurre en todas las elecciones presidenciales", declaró Nunes Marques a los periodistas.

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Abrieron las urnas: más de 158 millones de brasileños votan este domingo

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques acompañó la apertura de su sección electoral y votó inmediatamente después en la mañana de este domingo (25), en Brasilia.

Pedro Almodóvar, Guillermo Del Toro, Javier Bardem y artistas de todo el mudo llaman a votar por Lula

Figuras de la cultura de distintos países manifestaron su apoyo al presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva. Los directores de cine Pedro Almodóvar y Guillermo del Toro, los actores Javier Bardem y Mark Ruffalo, y otros artistas de todo el mundo difundieron un video en redes sociales en el que llaman a votar por el líder progresista el próximo domingo.

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Empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a cuatro días del balotaje

El estudio, realizado entre el 17 y el 20 de octubre sobre 2.154 personas, arroja 45% de intención de voto para Bolsonaro y 44% para Lula, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

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Calendario y reglas para el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

De cara a la segunda vuelta, el sistema electoral brasileño establece pautas precisas para la jornada decisiva:

  • Fecha de la votación: Domingo 25 de octubre de 2026.

  • Horario de apertura y cierre de urnas: De 8:00 a 17:00 (hora oficial de Brasilia).

  • Mecanismo de victoria: Se proclamará ganador el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos válidos (excluyendo votos en blanco y nulos).

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