Balotaje en Brasil: boca de urna de Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro, resultados y minuto a minuto

Lula da Silva completó una remontada épica y es reelecto
Con el 99% de los votos escrutados Lula consiguió el 51,76% de los sufragios mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo el 48,24%.
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Este domingo 25 de octubre, más de 150 millones de brasileños fueron a las urnas para elegir al próximo presidente de Brasil en una segunda vuelta electoral de altísima polarización, que enfrentó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.
Tras los resultados de la primera vuelta celebrada a principios de mes —donde el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los sufragios frente al 45% alcanzado por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva—, el país vecino tuvo horas decisivas que derivó en la continuidad del modelo progresista por sobre el retorno del bolsonarismo al Palacio del Planalto.
El clima previo a la jornada electoral estuvo atravesado por intensos cruces de campaña y debates televisivos de alta tensión, en los que ambas fuerzas buscaron captar el voto de los indecisos en los estados clave del sudeste brasileño.
Mientras el líder del Partido de los Trabajadores (PT) centró su propuesta en la defensa de la democracia, la estabilidad económica y la agenda social, el senador opositor e hijo del expresidente Jair Bolsonaro apostó a consolidar el piso electoral del espacio conservador impulsando un discurso enfocado en la seguridad y las reformas de libre mercado.
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