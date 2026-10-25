Balotaje en Brasil: boca de urna de Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro, resultados y minuto a minuto

Cerraron los comicios en Brasil y comienza el recuento de votos para definir al próximo presidente de Brasil

Una vez cumplido el plazo que extendió por dos horas los comicios, a las 19 hs finalmente cerraron los comicios y empezaron a llegar los primero cómputos.

Si bien los primeros sondeos le dan una pequeña ventaja al actual presidente, todavía no se puede adelantar un resultado ya que la diferencia es mínima.

El retraso en el horario de votación trajo algunos problemas ya que las urnas que ya habían cerrado no pudieron volver a ser abiertas y hay algunas denuncias cruzadas.