Nicolás Maduro cantó "Imagine" ante la avanzada militar de Estados Unidos y pidió por la paz

Estados Unidos sigue adelante con ejecuciones extrajudiciales de supuestos "narcoterroristas" en el Caribe y el Océano Pacífico al tiempo que declaró como organización terrorista al presunto "Cártel de los Soles" que, sostiene la Casa Blanca, está estrechamente vinculado a Maduro. A pesar de la escalada Trump admitió la posibilidad de abrir el diálogo con Maduro y evitar lo que parece a todas lucas cada vez más inevitable, una intervención militar directa en Venezuela.