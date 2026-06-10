Del taco al pastor a la pizza neoyorquina: qué comida típica espera a los hinchas en cada sede del Mundial 2026
Además de los partidos, el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá ofrecerá un recorrido gastronómico que atraviesa algunas de las tradiciones culinarias más famosas de América del Norte.
El Mundial 2026 será el más grande de la historia. Con 48 selecciones, 16 ciudades sede y tres países anfitriones, el torneo promete una experiencia que irá mucho más allá de lo que ocurra dentro de los estadios. Porque mientras millones de personas sigan la pelota, otros tantos aprovecharán para descubrir sabores que forman parte de la identidad de cada rincón del continente.
Desde el cabrito asado del norte mexicano hasta la pizza neoyorquina, pasando por el barbecue texano, las tortas ahogadas, los sándwiches históricos y los productos frescos del Pacífico, cada sede tiene una especialidad capaz de contar su propia historia.
Canadá
Toronto – Peameal bacon sandwich
Uno de los clásicos gastronómicos de Toronto. Se trata de un sándwich elaborado con lomo de cerdo curado y recubierto con harina de maíz, una preparación sencilla que se convirtió en símbolo de la ciudad.
Vancouver – Salmón del Pacífico
La cercanía con el océano hizo del salmón uno de los productos más representativos de Vancouver. Fresco, ahumado o a la parrilla, es una presencia permanente en la cocina local.
México
Ciudad de México – Tacos al pastor
Probablemente el plato más emblemático de la capital mexicana. La carne de cerdo marinada se cocina en trompo y se sirve en tortillas acompañadas por cebolla, cilantro y ananá.
Guadalajara – Torta ahogada
La gran especialidad de Jalisco. Consiste en un pan relleno de carne de cerdo que luego se cubre con abundante salsa, una combinación que se transformó en marca registrada de la ciudad.
Monterrey – Cabrito asado
La tradición ganadera del norte mexicano tiene en el cabrito asado a uno de sus máximos exponentes. Cocinado lentamente, es uno de los platos más celebrados de la región.
Estados Unidos
Atlanta – Pollo frito sureño
Crujiente por fuera y jugoso por dentro, representa buena parte de la cultura gastronómica del sur estadounidense y ocupa un lugar privilegiado en la mesa local.
Boston – Clam chowder
La clásica sopa de almejas, crema y papas es uno de los platos más antiguos y famosos de Nueva Inglaterra. Un infaltable para quienes visitan la ciudad.
Dallas – Brisket ahumado
En Texas el barbecue es una institución. El brisket, cocinado durante horas en ahumadores especiales, es quizás la máxima expresión de esa tradición.
Houston – Fajitas Tex-Mex
La mezcla cultural entre México y Estados Unidos encuentra en las fajitas uno de sus mejores ejemplos. Carne grillada, tortillas y una enorme variedad de acompañamientos conforman este clásico regional.
Kansas City – Costillas BBQ
La ciudad desarrolló uno de los estilos de barbecue más famosos del país. Las costillas cocinadas a fuego lento y bañadas en salsa son una verdadera insignia local.
Los Ángeles – French Dip Sandwich
Este histórico sándwich de carne vacuna servido junto a su propio jugo para mojar nació en Los Ángeles y sigue siendo una de las preparaciones más características de la ciudad.
Miami – Sándwich cubano
La influencia de la comunidad cubana convirtió a esta combinación de cerdo, jamón, queso, pepinillos y mostaza en uno de los íconos gastronómicos más reconocibles del sur de Florida.
Nueva York – Pizza neoyorquina
Con porciones enormes y masa fina, la pizza estilo Nueva York es una de las comidas más famosas del planeta y una parada obligatoria para cualquier visitante.
Filadelfia – Philly cheesesteak
Carne vacuna cortada en finas tiras, queso fundido y pan largo. Una receta simple que terminó convirtiéndose en uno de los mayores orgullos de la ciudad.
San Francisco – Pan de masa madre (Sourdough)
El sourdough es uno de los símbolos gastronómicos de San Francisco. Su sabor característico y su larga historia lo transformaron en una referencia obligada de la región.
Seattle – Ostras del Puget Sound
Las aguas del noroeste estadounidense producen algunas de las ostras más apreciadas del país. Frescas y vinculadas a la tradición marítima local, son una de las especialidades más representativas de Seattle.
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