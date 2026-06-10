Del taco al pastor a la pizza neoyorquina: qué comida típica espera a los hinchas en cada sede del Mundial 2026

Uno de los clásicos gastronómicos de Toronto. Se trata de un sándwich elaborado con lomo de cerdo curado y recubierto con harina de maíz, una preparación sencilla que se convirtió en símbolo de la ciudad.

Vancouver – Salmón del Pacífico

La cercanía con el océano hizo del salmón uno de los productos más representativos de Vancouver. Fresco, ahumado o a la parrilla, es una presencia permanente en la cocina local.

México

Ciudad-de-México-Tacos-al-pastor Tacos al pastor

Ciudad de México – Tacos al pastor

Probablemente el plato más emblemático de la capital mexicana. La carne de cerdo marinada se cocina en trompo y se sirve en tortillas acompañadas por cebolla, cilantro y ananá.

Guadalajara-Torta-ahogada Torta ahogada

Guadalajara – Torta ahogada

La gran especialidad de Jalisco. Consiste en un pan relleno de carne de cerdo que luego se cubre con abundante salsa, una combinación que se transformó en marca registrada de la ciudad.

Monterrey-Cabrito-asado Cabrito asado

Monterrey – Cabrito asado

La tradición ganadera del norte mexicano tiene en el cabrito asado a uno de sus máximos exponentes. Cocinado lentamente, es uno de los platos más celebrados de la región.

Estados Unidos

Atlanta-Pollo-frito-sureño Pollo frito

Atlanta – Pollo frito sureño

Crujiente por fuera y jugoso por dentro, representa buena parte de la cultura gastronómica del sur estadounidense y ocupa un lugar privilegiado en la mesa local.

Boston-Clam-chowder Clam chowder

Boston – Clam chowder

La clásica sopa de almejas, crema y papas es uno de los platos más antiguos y famosos de Nueva Inglaterra. Un infaltable para quienes visitan la ciudad.

Dallas-Brisket-ahumado Brisket

Dallas – Brisket ahumado

En Texas el barbecue es una institución. El brisket, cocinado durante horas en ahumadores especiales, es quizás la máxima expresión de esa tradición.

Houston-Fajitas-Tex-Mex Fajitas Tex Mex

Houston – Fajitas Tex-Mex

La mezcla cultural entre México y Estados Unidos encuentra en las fajitas uno de sus mejores ejemplos. Carne grillada, tortillas y una enorme variedad de acompañamientos conforman este clásico regional.

Kansas-City-Costillas-BBQ Costillas BBQ

Kansas City – Costillas BBQ

La ciudad desarrolló uno de los estilos de barbecue más famosos del país. Las costillas cocinadas a fuego lento y bañadas en salsa son una verdadera insignia local.

Los-Ángeles-French-Dip-Sandwich French Dip Sandwich

Los Ángeles – French Dip Sandwich

Este histórico sándwich de carne vacuna servido junto a su propio jugo para mojar nació en Los Ángeles y sigue siendo una de las preparaciones más características de la ciudad.

Miami-Sándwich-cubano Sándwich cubano

Miami – Sándwich cubano

La influencia de la comunidad cubana convirtió a esta combinación de cerdo, jamón, queso, pepinillos y mostaza en uno de los íconos gastronómicos más reconocibles del sur de Florida.

Nueva-York-Nueva-Jersey-Pizza Pizza neoyorquina

Nueva York – Pizza neoyorquina

Con porciones enormes y masa fina, la pizza estilo Nueva York es una de las comidas más famosas del planeta y una parada obligatoria para cualquier visitante.

Filadelfia-Philly-cheesesteak Philly cheesesteak

Filadelfia – Philly cheesesteak

Carne vacuna cortada en finas tiras, queso fundido y pan largo. Una receta simple que terminó convirtiéndose en uno de los mayores orgullos de la ciudad.

San-Francisco-Sourdough Sourdough

San Francisco – Pan de masa madre (Sourdough)

El sourdough es uno de los símbolos gastronómicos de San Francisco. Su sabor característico y su larga historia lo transformaron en una referencia obligada de la región.

Seattle – Ostras del Puget Sound

Las aguas del noroeste estadounidense producen algunas de las ostras más apreciadas del país. Frescas y vinculadas a la tradición marítima local, son una de las especialidades más representativas de Seattle.