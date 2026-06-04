Sabino Vaca Narvaja aseguró que Asia volvió a su rol histórico como el "epicentro de la economía mundial"

Sabino Vaca Narvaja

Vaca Narvaja destaca que el bloque de los BRICS (que representa casi el 45% de la población del planeta) lidera la transición hacia un nuevo orden multipolar, desafiando los intentos de las potencias hegemónicas por frenar este avance.

El especialista destacó en sus recientes ponencias en CGTN Español que los mercados que impulsan la demanda internacional cambiaron drásticamente respecto a las últimas dos décadas.

Para Vaca Narvaja, los países del Sur Global (en Asia, África y América Latina) reconfiguran activamente las reglas internacionales bajo conceptos cooperativos como la "comunidad de destino compartido", exigiendo una mayor igualdad frente a las estructuras tradicionales de Occidente.

La OCDE redujo sus proyecciones para el crecimiento global debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó este miércoles que se redujo el margen de crecimiento global para 2026 debido al "choque energético derivado del conflicto en Medio Oriente", es decir, a la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán que encareció la energía y los fertilizantes.

Al respecto el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, aseguró que "el choque energético derivado del conflicto en Medio Oriente es real y grave" y que "está generando un aumento de los costos y de la incertidumbre para los hogares y las empresas en todo el mundo".

Por eso la organización redujo sus proyecciones de crecimiento global para 2026, que en marzo eran de 2,9% del Producto Bruto Interno (PBI) contra el 3,4% en registrado en 2025.

Los nuevos números de la OCDE para el crecimiento económico global son del 2,8% si las perturbaciones son "limitadas" en el tiempo, y del 2,1% si se extienden durante el segundo semestre de 2026 y llegan a 2027.

Es decir que las decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de atacar Irán en febrero de este año podría afectar a largo plazo la economía mundial, sobre todo por el cierre, bloqueo, posterior reapertura y actual bloqueo selectivo del estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que transita el 20% de la producción global de petróleo crudo.

Los especialistas de la OCDE señalaron en un informe citado por Ámbito que "los efectos económicos de este conflicto probablemente se sentirán durante bastante tiempo, incluso después de que termine", porque no sólo se alteró el precio de combustibles, fertilizantes y la energía, sino también se produjeron destrozos de infraestructura y miles de muertes.

Menor dependencia en importación de hidrocarburos

La OCDE ya habla de una proyección de recesión en algunos países porque "el impacto se sentirá en todas partes, debido a las interconexiones en las cadenas de suministro mundiales y a la integración de los mercados energéticos globales".

De hecho, Cormann sugirió que "ampliar la capacidad nuclear, incluso mediante pequeños reactores modulares, puede proporcionar energía fiable y con bajas emisiones que complemente a las renovables y cubra el aumento de la demanda derivada de las tecnologías digitales".

En abril pasado Estados Unidos e Irán entraron en un período de tregua para negociar un acuerdo de paz, pero las hostilidades no cesaron en la región del Golfo Pérsico: Teherán lanzó misiles a las bases militares estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, y atacó una planta de gas natural licuado (GNL) en Qatar, entre otros blancos.

Mientras tanto, el gobierno de Israel, a cargo del primer ministro Benjamin Netanyahu, bombardeó El Líbano por enésima vez con el objetivo de atacar a la organización terrorista Hezbolá.

Cómo crecerán los países en 2026

Con todo, la OCDE proyectó que China crecería un 4,5% este año, mientras que India lo hará en un 6,3%.

En la Unión Europea, la expansión de la economía de la zona euro sería del 0,8%, con España (2,2%) por delante de Alemania y Francia, ambas con un 0,7%.

En América, el país con mayor proyección de crecimiento en 2026 es Brasil, con un 1,6%, +0,1 respecto a marzo, mientras que México bajaría 0,5 puntos hasta llegar a un 1,3%.

Argentina, en cambio, seguiría en un 2,8%, más o menos como en marzo de 2026.

La inflación proyectada para 2026 sería del 4% para las economías del G20, bloque que integra la Argentina, y se espera que pueda desacelerar al 3,1% en 2027 a medida que los precios de la energía y de la alimentación se moderen.