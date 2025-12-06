Nicolás Maduro volvió a burlarse de Donald Trump: la llamada telefónica que no fue

Así lo hizo recientemente el Departamento de Estado, instando a los ciudadanos de Estados Unidos abandonar el país gobernado por Nicolás Maduro, al tiempo que renovó su recomendación de no viajar a Venezuela mediante una alerta de nivel 4, la 0más alta en su escala.

“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”, indica el comunicado del Departamento de Estado

Al mismo tiempo “recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”.

Como para aumentar la alarma de quienes de todos modos decidan viajar al país sudamericano, esa dependencia recomienda en primer lugar: “Prepare un testamento y designe beneficiarios de seguro apropiados y/o un poder notarial”.

burla madruo trump llamada

Tensión diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela

Como se sabe, la tensión diplomática comenzó cuando las fuerzas armadas estadounidenses hicieron un despliegue inusitado de barcos y aviones en el mar Caribe, en las cercanías de la costa venezolana, para hundir pequeñas embarcaciones que, según la administración Trump, eran conducidas por narcotraficantes para llevar drogas a los Estados Unidos.

Luego de que el portaviones USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo, fuera enviado a la misma zona, el presidente norteamericano incluso dio un ultimátum Maduro para que abandone el poder, so pena de llevar adelante una eventual invasión terrestre sobre territorio venezolano, lo que derivó en una tensión diplomática y militar inédita para la región en las últimas décadas.

En tanto, Maduro puso en duda la tesis de la lucha contra el narcotráfico, como sostiene el gobierno de Estados Unidos, al considerar que la enorme movilización militar de ese país forma parte de una operación para deponerlo. “Todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera", declaraba recientemente el mandatario venezolano.

Embed - ULTIMÁTUM de DONALD TRUMP a NICOLÁS MADURO