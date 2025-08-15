No hubo acuerdo de paz, pero Vladimir Putin y Donald Trump destacan los "progresos" logrados en Alaska

“La seguridad de Ucrania también debe ser garantizada. Estamos dispuestos a trabajar en ello. Espero que los resultados alcanzados nos ayuden a aproximar la paz y esperamos que en la Unión Europa, y en Ucrania también, perciban adecuadamente los resultados de las negociaciones y dejen de intentar socavar el proceso de paz”, añadió el mandatario ruso.

A su turno, Trump calificó la reunión como “muy productiva” ya que se pusieron “de acuerdo en muchos temas” sobre los cuales informará “de inmediato” al presidente ucraniano, lo mismo que con los representantes de la OTAN.

Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor, Yuri Ushakov, mientras que Trump concurrió junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.