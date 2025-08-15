Incendio en Caballito: ardió un galpón abandonado donde vivía gente en situación de calle
Las llamas se desataron rápidamente en un terreno ubicado detrás de una comisaría y en inmediaciones al estadio de Ferro. Todas las imágenes.
Un impresionante incendio se desató este viernes en un galpón abandonado ubicado en el barrio porteño de Caballito, detrás de una comisaría y en inmediaciones al estadio de Ferro. Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar para controlar la propagación de las llamas y evitar que el fuego se extendiera a terrenos vecinos.
El incendio comenzó pasadas las 13 de forma generalizada dentro de una construcción ubicada en Olegario V. Andrade, entre Bogotá y Avellaneda, hasta donde se desplazó personal de Bomberos de la Estación 7° de Flores luego de recibir un llamado de alerta.
El Subcomandante Maximiliano Fazio, jefe de guardia de Bomberos de la Ciudad, detalló que cuando llegaron se encontraron con un “fuego generalizado en un galpón", el cual había generado una importante columna de humo negro que llegaba a divisarse desde varios puntos del barrio porteño.
Testigos describieron la situación como preocupante debido a la precariedad de las construcciones del lugar y la presencia de materiales altamente inflamables.
“Nosotras intentamos apagar las llamas al principio, pero era imposible”, contó a Estela, una vecina que vive en una casa dentro del terreno y que tuvo que salir del lugar con lo puesto. "Está todo abandonado, hay mucho pasto crecido y seco, de un pequeño fuego se prende todo”, describió en diálogo con minutouno.com
La mujer informó que en el sitio donde se desarrolló el incendio se encuentran unos galpones abandonados donde "hay cosas de madera, aglomerado, cosas engomadas, muchas cosas de carpintería, funcionaba como un depósito".
“Todo el tiempo se mete gente que vive en situación de calle”, agregó la vecina, que al momento de dialogar con este medio todavía no había podido regresar a su casa "Salimos con lo puesto", se lamentó mientras observaba el trabajo de los bomberos en compañía de su hija y su pequeño gato.
El incendio parecía controlado en el interior, pero la situación se tornó tensa cuando las llamas se reavivaron debido a los pastizales y treparon un paredón hacia la calle, cerca de un tacho de basura y una camioneta que se encontraba estacionada.
En tanto, Raúl, otro de los vecinos, relató que en el lugar suelen ver a un hombre mayor, indigente, que suele prender fuego diariamente para calentarse. “Él mete palets de madera, colchones de goma espuma, y todas las mañanas prende fuego, se ve que hoy se le salió de control".
Además, recordó que en la zona, antiguamente, funcionaban talleres que fabricaban estructuras navideñas para shoppings, y había una gran cantidad de materiales y herramientas, lo que aumentaba la peligrosidad del humo.
Personal de bomberos confirmó que, según las primeras pericias, no encontraron a posibles víctimas dentro del galpón.
Dos horas después del comienzo del incendio los bomberos seguían trabajando en el lugar para llevar a cabo las tareas de remoción y enfriamiento. "El fuego se dominó rápidamente. Ahora se encuentra controlado y sin riesgo de propagación ni derrumbe”, agregó Fazio en diálogo con este medio.
Personal de área de siniestros de los Bomberos se encontraba trabajando en el lugar para determinar las causas por las que se desató el incendio.
