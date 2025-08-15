Tragedia en India y Pakistán: al menos 280 muertos por inundaciones
Decenas de personas continúan desaparecidas mientras equipos de rescate trabajan contrarreloj en zonas montañosas afectadas por lluvias torrenciales.
Las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en India y Pakistán dejaron un saldo trágico: al menos 280 personas fallecidas y decenas más desaparecidas, mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj para asistir a los afectados.
Las autoridades informaron este viernes que los rescatistas lograron poner a salvo a unas 1.600 personas en dos distritos montañosos, fuertemente golpeados por el temporal en ambos países.
En Pakistán, la tragedia se agravó con el accidente de un helicóptero que transportaba suministros de ayuda a la región noroeste de Bajaur, una de las más afectadas. Por el mal clima, la aeronave se estrelló y murieron las cinco personas a bordo, incluidos dos pilotos, según confirmó el gobierno paquistaní.
Por su parte, en India, las intensas lluvias obligaron a suspender la tradicional peregrinación hindú anual y a evacuar a miles de devotos que se encontraban en zonas de riesgo.
Los especialistas advierten que fenómenos como estos aguaceros súbitos sobre áreas reducidas son cada vez más frecuentes en el Himalaya indio y el norte de Pakistán. Además de las inundaciones, suelen provocar deslizamientos de tierra que afectan directamente a comunidades enteras en las montañas.
El aumento de estos eventos se vincula, según los expertos, al cambio climático y al desarrollo no planificado en regiones montañosas, que agrava los daños y pone en riesgo a miles de personas cada temporada de lluvias.
