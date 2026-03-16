Nueva amenaza de Donald Trump: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba"

Apagón total y crisis humanitaria

Mientras Washington endurece el embargo y amenaza con aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla, el Ministerio de Energía y Minas cubano confirmó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional.

De esta manera, la situación es crítica en Salud, con decenas de miles de cirugías pospuestas; en Energía, con la isla operando apenas con gas natural, plantas termoeléctricas deterioradas y energía solar insuficiente; y en lo social, ya que ciudadanos enfrentan un racionamiento estricto de combustible, escasez de medicamentos y días enteros sin luz.

Trump ha dejado la política hacia la isla en manos de Marco Rubio, un firme defensor de una transformación radical en el país. Según el presidente, un cambio de mando no solo beneficiaría a los cubanos en la isla, sino que permitiría el regreso de la comunidad de exiliados en Estados Unidos.

Para la Casa Blanca, el gobierno comunista está transitando sus "últimos momentos" ante una economía que se ha quedado, literalmente, sin energía.