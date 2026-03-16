Nueva amenaza de Donald Trump: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba"
El republicano deslizó poder "hacer lo que quiera" porque "es una nación muy debilitada" y advirtió que "podría ser una adquisición amistosa o no”.
En plena escalada bélica con Medio Oriente, y tras la intervención en Venezuela, ahora Washington apuntó a La Habana, ya que el presidente Donald Trump lanzó una advertencia lapidaria sobre el futuro de la isla, afirmando que espera tener el "honor" de "tomar o liberar" a una Cuba.
“Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso estaría bien. Sería un gran honor tomar Cuba de alguna forma. Me refiero a que, ya sea liberándola o tománndola; creo que podría hacer lo que quisiera con ella”, sostuvo este lunes el republicano.
Desde el Despacho Oval, el mandatario norteamericano redobló la apuesta contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, aprovechando la debilidad extrema del país caribeño. Con la detención de Nicolás Maduro a principios de año y el corte de suministros desde Venezuela, Cuba ha quedado aislada y sin reservas de crudo.
“Puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada... podría ser una adquisición amistosa o no; en realidad no importaría porque están al límite”, declaró Trump, vinculando la resolución del conflicto al secretario de Estado, Marco Rubio.
Apagón total y crisis humanitaria
Mientras Washington endurece el embargo y amenaza con aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla, el Ministerio de Energía y Minas cubano confirmó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional.
De esta manera, la situación es crítica en Salud, con decenas de miles de cirugías pospuestas; en Energía, con la isla operando apenas con gas natural, plantas termoeléctricas deterioradas y energía solar insuficiente; y en lo social, ya que ciudadanos enfrentan un racionamiento estricto de combustible, escasez de medicamentos y días enteros sin luz.
Trump ha dejado la política hacia la isla en manos de Marco Rubio, un firme defensor de una transformación radical en el país. Según el presidente, un cambio de mando no solo beneficiaría a los cubanos en la isla, sino que permitiría el regreso de la comunidad de exiliados en Estados Unidos.
Para la Casa Blanca, el gobierno comunista está transitando sus "últimos momentos" ante una economía que se ha quedado, literalmente, sin energía.
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