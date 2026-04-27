Donald Trump admitió demoras en su evacuación tras el atentado: "Quería ver qué pasaba"

Conmoción mundial: intento de atentado contra Donald Trump en Washington Conmoción mundial: intento de atentado contra Donald Trump en Washington

El mandatario estadounidense explicó que al principio no dimensionó la gravedad del ataque: “Tal vez estaba pasando algo malo, algo diferente de lo normal”, afirmó, y destacó el accionar de los agentes del Servicio Secreto al señalar que son “gente increíble”.

El ataque ocurrió el sábado por la noche cuando el presidente Trump y su esposa Melania fueron evacuados de urgencia. El Servicio Secreto los retiró de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington al registrarse disparos en el hotel.

Las repentinas detonaciones de arma de fuego se produjeron en las afueras de la sala de baile del prestigioso Hotel Hilton de la capital estadounidense, donde se desarrollaba la tradicional gala anual.

En la mesa principal sobre el escenario se encontraban el mandatario republicano y la primera dama, quienes fueron puestos a resguardo inmediatamente por el personal de seguridad presidencial al escuchar los estruendos.