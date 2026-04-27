Donald Trump admitió demoras en su evacuación tras el atentado: "Quería ver qué pasaba"
Se registraron importantes demoras al momento de sacar al mandatario del escenario en medio de los disparos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las demoras que hubo en su evacuación tras el ataque ocurrido durante una cena con corresponsales extranjeros en Washington. Sostuvo que fue su responsabilidad porque “quería ver qué pasaba”.
Videos de los momentos posteriores al ataque contra el mandatario estadounidense muestran que el Servicio Secreto tardó alrededor de 20 segundos en retirarlo del escenario, un tiempo excesivo para lo habitual en este tipo de maniobras.
En una de las imágenes que se viralizaron en redes sociales puede verse cómo el personal de seguridad retira rápidamente al vicepresidente, JD Vance, mientras que otro equipo tarda más tiempo en retirar a Trump, quien además trastabilla y parece caer al piso en medio del operativo en el hotel Washington Hilton.
“Fue un poco culpa mía, porque quería ver qué estaba pasando y no se los hice fácil”, sostuvo Trump en sus primeras declaraciones públicas tras el ataque. No solo admitió la demora, sino que también relativizó la responsabilidad de su equipo de seguridad.
El mandatario estadounidense explicó que al principio no dimensionó la gravedad del ataque: “Tal vez estaba pasando algo malo, algo diferente de lo normal”, afirmó, y destacó el accionar de los agentes del Servicio Secreto al señalar que son “gente increíble”.
El ataque ocurrió el sábado por la noche cuando el presidente Trump y su esposa Melania fueron evacuados de urgencia. El Servicio Secreto los retiró de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington al registrarse disparos en el hotel.
Las repentinas detonaciones de arma de fuego se produjeron en las afueras de la sala de baile del prestigioso Hotel Hilton de la capital estadounidense, donde se desarrollaba la tradicional gala anual.
En la mesa principal sobre el escenario se encontraban el mandatario republicano y la primera dama, quienes fueron puestos a resguardo inmediatamente por el personal de seguridad presidencial al escuchar los estruendos.
Te puede interesar
Dejá tu comentario